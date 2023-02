Carnaval 2023: Ex de Jojo Todynho afirma que não colheu os frutos da fama: “Me conheçam”

Durante o Carnaval, Lucas Souza deixou os problemas de lado e foi para São Paulo curtir a folia e acompanhar a primeira noite dos desfiles no Sambódromo. Mas, ao no evento, ele falou sobre o futuro longe do exército.

“Eu vim curtir o Carnaval em São Paulo. É a primeira vez que eu aproveito, porque em Curitiba não é tão típico. Eu não viajava por questão de trabalho. Eu falei pro pessoal que eu quero aproveitar. Mas, beijo na boca, estou tranquilo”, contou ele, em entrevista à revista Quem.

O ex-oficial do exército também falou sobre a vida de celebridade que ganhou ao se casar com Jojo e disse que não teve bônus: “”Eu não tive bônus ainda da fama. Acho que vai chegar o momento que vai ter bônus”, afirmou ele.

Mesmo diante das polêmicas, Lucas não quer que sua imagem seja vinculada a da cantora, com quem foi casado por nove meses: “Sei que é um processo, eu sei que é uma base, eu sei que vai passar. Eu quero, eu quero muito, que as pessoas me conheçam”.

Segundo o influenciador digital, ele deseja que os fãs saibam de sua história e que deixem as polêmicas de lado: “Quero que conheçam o Lucas, conheçam um pouco da minha história, da minha vivência”.

Depois que saiu das forças armadas, Lucas Souza relatou que segue cuidando de seu patrimônio, que fica no sul do país: “Agora, eu vou cuidar mais dos meus empreendimentos que eu tenho em Curitiba, que eu fui para o Rio de Janeiro. A única coisa que me prendia lá era o Exército, mas ele não estava sendo tão rentável pra mim”.

Vale lembrar que na última entrevista, Lucas Souza criou polêmica ao falar da relação de Jojo Todynho com a mãe. Com isso, a famosa pediu para que o nome da matriarca fosse retirado de sua certidão de nascimento.

Na madrugada de sexta-feira (17), Jojo foi às redes sociais e fez um grande desabafo e falou sobre a relação com a mãe: “Queria deixar aqui é que, daqui a pouco vai sair aí mídia, é que eu entrei com um processo de exclusão do nome ,dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai”.

