BBB 23: Larissa segue no jogo, mas Tadeu Schmidt dá bronca nos brothers

Fred e Larissa viveram um dos momentos mais tensos da semana no “BBB 23″ e, neste domingo (19), Tadeu Schmidt voltou a ser mais duro com os participantes, mas descartou a hipótese de expulsão da sister, após alguns vídeos circularem nas redes sociais, que sugeriram que Larissa teria agredido o influenciador digital.

Ao vivo, o apresentador do “Big Brother Brasil” comentou sobre o assunto e mostrou um replay da cena polêmica, com direito a zoom, para mostrar que o tapa de fato não chegou a alcançar o rosto de Fred.

Mas, o comandante do “BBB 23″ alertou sobre as brincadeiras de mão dentro do programa: “Essas brincadeiras com muito contato, especialmente quando tá todo mundo animado, têm tudo para dar errado. É correria, perseguição, voa comida na cara, passa espuma de barba, creme hidratante, muita mão passando pra cima e pra baixo, uma reação de quem não gostou da brincadeira”.

Em seu discurso, Tadeu disse que é muito bom que os participantes sejam “inimigos do fim” nas festas, mas que isso não pode gerar problemas e lembrou a todos que caso um acerte o outro pode ser considerado agressão física, pela produção, e resulte numa desclassificação.

“Tudo no limite! Muito perto de passar desse limite. Por favor, tenham cuidado com essa brincadeira de mãos. ‘Afterizem’ com moderação”.

Recado importante do Tadeu sobre o After dos Crias ⤵️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/lQP9YQ0BGL — Big Brother Brasil (@bbb) February 20, 2023

A formação do Paredão

Neste domingo (19), mais uma formação de Paredão aconteceu no “BBB 23″. Depois de ver Ricardo imunizar MC Guimê com o colar do Anjo, o Líder da semana, Cezar, fez sua indicação e colocou Ricardo direto na berlinda, já que ele não teve o direito de disputar a Prova Bate-Volta.

Na justificativa, Cezar disse que ter ficado fora do VIP ao ter sido colocado no Castigo do Monstro foi um dos motivos, uma vez que não vai conseguir comemorar seu aniversário da forma que queria: “Eu fiquei muito magoado com a atitude dele de me colocar no Monstro”, começou ele.

Em seguida, o baiano completou: “Queria muito entender o que o motivou a fazer isso, se foi uma questão de honra ou se foi uma questão de prazer de tirar o meu momento. Eu fiquei triste porque foi uma coisa que eu me esforcei muito”.

Enquanto Cristian foi o mais votado pela casa, Fred sorteou o pergaminho durante a Prova do Líder, que o enviou direto ao Paredão desta semana.

