BBB 23: Fred revela quem era sua paixão antes de entrar no reality show

Depois de parar no Paredão do “BBB 23″, Fred se recolheu no Quarto Deserto e, durante a madrugada, resolveu contar sobre uma de suas paixões da adolescência. Na conversa, ele disse que tinha um crush em uma atriz de “Chiquititas”.

“Eu tinha pela Vivi, de ‘Chiquititas’. Sigo ela no Instagram até hoje, Renata Del Bianco. Mas acho que ela é casada hoje”, revelou o influenciador digital, que escutou de Amanda que ela era apaixonada pelo Mosca, personagem que foi interpretado por Gabriel Santana, no remake da novela.

Quem também entrou no papo da madrugada foi Larissa, que aproveitou para estimular a criatividade do amigo: “Já pensou se ela não fosse casada?”, disse a sister para Fred. Em seguida ele disse: “Ah moleque, tá ligado”, fazendo todo mundo do Quarto Deserto dar risada.

Por fim, Amanda brinca com Larissa, que vive um affair com o jornalista na casa do reality show da Globo: “Não seja ciumenta assim”.

A formação do Paredão

Neste domingo (19), mais uma formação de Paredão aconteceu no “BBB 23″. Depois de ver Ricardo imunizar MC Guimê com o colar do Anjo, o Líder da semana, Cezar, fez sua indicação e colocou Ricardo direto na berlinda, já que ele não teve o direito de disputar a Prova Bate-Volta.

Na justificativa, Cezar disse que ter ficado fora do VIP ao ter sido colocado no Castigo do Monstro foi um dos motivos, uma vez que não vai conseguir comemorar seu aniversário da forma que queria: “Eu fiquei muito magoado com a atitude dele de me colocar no Monstro”, começou ele.

Em seguida, o baiano completou: “Queria muito entender o que o motivou a fazer isso, se foi uma questão de honra ou se foi uma questão de prazer de tirar o meu momento. Eu fiquei triste porque foi uma coisa que eu me esforcei muito”.

Enquanto Cristian foi o mais votado pela casa, Fred sorteou o pergaminho durante a Prova do Líder, que o enviou direto ao Paredão desta semana.

