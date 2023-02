BBB 23: Aliados vão ao Paredão e Bruna Griphao lamenta situação

Após a formação de mais um Paredão, Bruna Griphao lamentou durante a madrugada a ida de Fred e Ricardo, do quarto Deserto, para a berlinda do “BBB 23″, que terá o seu resultado confirmado na próxima terça-feira (21).

Na conversa, Aline Wirley questiona se Cristian, o terceiro emparedado, fica na casa. “Se o Cris ficar, nós estamos indo muito mal”, diz a cantora. Já a atriz, criticou: “É muito ruim um Paredão de Fred e Facinho [Ricardo]. É a mesma coisa de eu ir com a Lari”, comentou Bruna.

Vale destacar que Cristian mudou de grupo na última semana, mas começou o “Big Brother Brasil” no quarto adversário. Já Fred caiu no Paredão após sortear a consequência pela saída da Prova do Líder, enquanto Ricardo foi indicado pelo Líder Cezar.

A formação do Paredão

Neste domingo (19), mais uma formação de Paredão aconteceu no “BBB 23″. Depois de ver Ricardo imunizar MC Guimê com o colar do Anjo, o Líder da semana, Cezar, fez sua indicação e colocou Ricardo direto na berlinda, já que ele não teve o direito de disputar a Prova Bate-Volta.

Na justificativa, Cezar disse que ter ficado fora do VIP ao ter sido colocado no Castigo do Monstro foi um dos motivos, uma vez que não vai conseguir comemorar seu aniversário da forma que queria: “Eu fiquei muito magoado com a atitude dele de me colocar no Monstro”, começou ele.

Em seguida, o baiano completou: “Queria muito entender o que o motivou a fazer isso, se foi uma questão de honra ou se foi uma questão de prazer de tirar o meu momento. Eu fiquei triste porque foi uma coisa que eu me esforcei muito”.

Enquanto Cristian foi o mais votado pela casa, Fred sorteou o pergaminho durante a Prova do Líder, que o enviou direto ao Paredão desta semana.

