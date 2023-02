Reality com Paola Carosella não decola e esta foi a estratégia usada pela Globo

Paola Carosella é um dos principais nomes do domingo na TV Globo. Mas, o “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” ainda não conseguiu agradar um grande público, mesmo dando bons índices de audiência.

Com três semanas no ar, o programa que reúne cozinha, família e bom humor segue patinando e acumula índices inferiores ao que o “The Voice +”, reality show musical que também é levado ao ar aos finais de semana.

Na estreia, a atração conquistou 11,2 pontos, mas a média segue em 10,6. Já o “The Voice+”, que em 2022 era levado ao ar neste mesmo período, obteve 11,9 pontos em média. Mesmo não sendo uma grande diferença, a ideia é que o reality gastronômico conquiste números próximos.

Paola Carosella estreia em reality show da Globo (CADU PILOTTO/Cadu Pilotto/Globo)

Quando comparado ao “Pipoca da Ivete”, que ganhou uma segunda temporada nas tardes de domingo, o programa com Paola Carosella soma índices inferiores, mas ainda é cedo para dizer que o “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” não terá uma nova oportunidade na grade da TV Globo.

Uma estratégia usada nesta semana para possivelmente atrair mais audiência ao programa de domingo foi levar Paola Carosella ao “Mais Você”, de Ana Maria Braga. Na atração, a famosa cozinheira tomou café com a veterana da TV Globo e falou sobre maternidade, projetos na emissora e também sobre os restaurantes que comanda.

A ex-jurada do “MasterChef Brasil” também disse que gostaria de cozinhar ao lado de Ana Maria e foi aplaudida pelos fãs que acompanhavam o matinal: “Que respeito. A mulher, chef de cozinha podendo aproveitar para dar altas dicas no momento dela, apenas pediu para aprender um simples bolo cremoso de milho da Namaria. Dá gosto, gente”, escreveu um perfil do Twitter.

Ana Maria Braga e Paola Carosella cozinham juntas no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Antes de assumir a cozinha, a veterana disse: “Hoje eu tenho um evento especial aqui na cozinha. A minha convidada disse que pode me dar dicas maravilhosas, mas ela disse que quer aprender o bolo cremoso de milho”.

Paola Carosella também foi convidada para a festa junina de Ana Maria Braga, que é feita anualmente: “Você, sua filha e o seu namorado estão convidados”, disse Ana. Em seguida, a chef agradeceu e disse que gostaria muito de ir.

