Novela da Globo muda de nome: Entenda porque “Terra Vermelha” não será usado

Quando “Travessia” chegar ao fim, uma nova novela de Walcyr Carrasco vai começar na TV Globo. No entanto, mesmo sendo uma nova arma para aumentar a popularidade no horário nobre, a trama que estava sendo chamada de “Terra Vermelha” não tinha seu título oficial confirmado até agora.

Mas, ao que tudo indica, o dilema da direção de dramaturgia chegou ao fim. Depois de muito pensar, a produção inédita, vai se chamar “Terra e Paixão”. Antes da definição, nomes como “Terra Bruta”, “Eu Sou a Terra”, “Terra Mãe” e “Terra Dourada” também foram cogitados pela alta cúpula da TV Globo.

Para quem não entendeu a polêmica, a emissora carioca não pode chamar a novela de Walcyr Carrasco de “Terra Vermelha” por este título estampar do escritor paranaense Domingo Pellegrini.

Ao saber da produção, o escritor não teria entrado em um acordo com o canal para ceder o uso do nome e, segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o nome precisou ser alterado.

Agora, a direção de dramaturgia aguarda a finalização de algumas burocracias para divulgar se “Terra e Paixão” será o nome oficial da novela que vai substituir “Travessia”, escrita por Gloria Peres.

Mesmo sem o título, as gravações do folhetim de Walcyr Carrasco também estão acontecendo desde janeiro. Tudo acontece em sigilo, já que a ideia é que nada vaze até o lançamento oficial da trama.

Outro ponto importante é que a novela terá a temática rural como pano de fundo, mas Walcyr garante que não será uma cópia do remake de “Pantanal”, que foi um dos grandes sucessos da emissora em 2022.

Para dar tudo certo, o novelista disse para o elenco formado pelo diretor Luiz Henrique Rios que não é para usar o sotaque “velho” do interior. Segundo ele, atualmente “não se fala mais aquele caipira tradicional” na região do Mato Grosso do Sul, onde a trama é ambientada.

De acordo com informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Walcyr Carrasco disse que a forte incidência do sotaque gaúcho entre os produtores rurais e lembra de “caipira leve e até nortista entre os trabalhadores”.

Além disso, na sinopse de “Terra Vermelha”, Walcyr destaca ao elenco que a região agrega gente de várias partes do país. A nova trama da Globo vai abordar fortemente o agronegócio.

