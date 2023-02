Minissérie “Desejo” pode ser revista no streaming; relembre a história de 1990

Um clássico da dramaturgia voltou a ser exibido no streaming. A minissérie “Desejo”, escrita por Gloria Perez e levada ao ar em 1990, pode ser acompanhada pelos fãs das produções mais antigas.

Exibida no Globoplay, a atração começa quando Euclides da Cunha, interpretado por Tarcísio Meira, é nomeado engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil e passa a viajar com frequência e deixa a esposa Ana (Vera Fischer), conhecida como Saninha, sozinha.

Na trama, ela se envolve com o jovem Dilermando de Assis (Guilherme Fontes). Mas, o romance é descoberto quando Euclides decide colocar um ponto final em seu casamento e acaba flagrando o casal. O encontro gera um grande conflito e Euclides é morto.

Guilherme Fontes vive Dilermando de Assis na minissérie "Desejo" (Jorge Baumann/Globo)

Após o trágico acontecimento, que ficou conhecido na época como “Tragédia da Piedade”, Dilermando terá que lidar com a Justiça, a opinião pública e ainda ser perdoado pela amante. Tudo ficará ainda mais complicado quando Euclides da Cunha Filho (Marcelo Serrado), sete anos depois, inicia um plano para vingar a morte de seu pai.

A personagem Lucinda, interpretada pela atriz Eliane Giardini na trama, é tia de Dilermando (Guilherme Fontes) e é ela quem o apresenta à Saninha (Vera Fischer): “Fico muito feliz de ter essa minissérie disponível agora no Globoplay. Esse foi um trabalho muito importante para minha carreira. Foi o meu primeiro na Globo”, disse a atriz.

Segundo a famosa, a trama também marcou o começo de uma trajetória ao lado de outra veterana das novelas: “Lembro da minha parceria com Vera Holtz. Foi especialmente bom contar com ela nas cenas e fora delas. Desenvolvemos ali uma grande amizade!”, disse Eliane Giardini.

Na minissérie "Desejo", Tarcísio Meira e Vera Fischer interpretam Euclides da Cunha e Ana de Assis (Jorge Baumann/Globo)

Também fazem parte do elenco da minissérie “Desejos” nomes como Marcos Winter (Dinorá), Wolf Maya (Evaristo de Moraes), Deborah Evelyn (Alcmena), Marcos Palmeira (Sólon), Nathalia Timberg (Túlia) e Vera Holtz (Angélica).

Como faz em muitos de seus projetos, Gloria Perez buscou informações nos jornais da época, nos processos judiciais sobre a morte de Euclides da Cunha, em 1909, e de seu filho, em 1916, e nas correspondências entre Dilermando e Saninha.

O texto também contou com a parceria da pesquisadora Margareth Martins, a autora recompôs os passos do escritor, principalmente na semana anterior a sua morte, e fez um estudo sobre os artigos veiculados pela imprensa nos primeiros 15 dias após a tragédia.

