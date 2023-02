“Eu nunca li um livro”: Entenda a revelação polêmica de Key Alves no “BBB 23”

A jogadora de vôlei Key Alves, que está no “BBB 23″, fez uma revelação polêmica durante uma conversa no Quarto do Líder. Ao lado de outros participantes, a famosa contou que teve dificuldades já que nunca leu um livro.

Dentro do Big Brother Brasil, a atleta disse que o fato dificultou no momento que começou a fazer algumas publicidades nas redes sociais: “Eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida, eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?”.

Key Alves discute com Paula no Jogo da Discórdia do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Key Alves disse que no início da fama ficava nervosa ao receber o convite para fazer as propagandas, mas encarava: “Sabe como eu melhorei? Fazendo as ‘publis’, porque tinha que ler. Muita parada que tinha que ler. Mandam tipo um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. Não era tão conhecida e ficava ‘tem que ser certinho do jeito que eles querem’. E eu errei muito, ficava nervosa”.

Durante a conversa com Cristian, Sarah Aline e Gustavo, os seus colegas de confinamento no “BBB 23″, ela destacou que terá que ajudar Gustavo, brother com quem vive um affair: “Fico pensando lá fora, eu junto desse homem tendo que ajudar ele a fazer as publis, vai ser muito bom: ‘não, calma, lê de novo”, comentou a jogadora.

Paula é confrontada no “Mais Você”

Juliette Freire virou o assunto do café da manhã com o eliminado do “BBB 23″, que recebeu Paula, a última participante que deixou o reality show. Na atração, ela teve que explicar uma polêmica envolvendo o nome da vencedora do “BBB 21″.

Paula fala sobre Juliette no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ao conversar com Paula, Ana Maria Braga abriu o jogo sobre a repercussão de uma fala da participante, onde ela comparou a famosa com Marília, em um Jogo da Discórdia. Mas, segundo Paula, nem tudo foi como o planejado.

“A questão da Ju, inclusive eu sou uma dessas 32,5 milhões de seguidores, [da Juliette no Instagram], em questão da Ju foi muito… porque eu acho que a Juliette só tem uma. Não foi para diminuir a Juliette, mas sim, para colocar a Marília no lugar dela”, destacou Paula, afirmando que uma celebridade como a campeã do “BBB 21″ não surge sempre.

Por fim, a quarta eliminada do “BBB 23″ frisou que segue acompanhando as redes sociais da paraibana: “Eu admiro a Juliette demais, inclusive tem vídeo meu puxando torcida, eu fui uma das torcedoras daquelas pessoas que votaram para fazer parte daquelas 90% que faz a Juliette ser a ganhadora do ‘BBB 21′”.

