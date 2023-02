Hoje foi dia de Prova do Anjo no BBB 23; saiba quem levou a melhor e como foi a dinâmica

Ricardo vence Prova do Anjo do BBB 23 neste sábado (Reprodução/Globoplay)

Ricardo foi o vencedor da Prova do Anjo do “BBB 23″ neste sábado (18). O brother superou os adversários Sarah Aline e Gabriel Santana na fase final da disputa e, além do poder no jogo, levou um ano do aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery.

A dinâmica funcionou assim: os habitantes da casa mais vigiada do Brasil precisaram encontrar a bebida gelada e um cupom de desconto, em competição dividida em três fases. Quem encontrasse os dois produtos e fizesse a “entrega” mais rápida, venceria a prova. Lari e Cezar não participaram.

Após a vitória, Ricardo precisou tomar decisões e escolheu Cristian e o Líder da semana, Cezar, para o Castigo do Monstro.

Menos um

Bruno Nogueira resolveu deixar o confinamento do “BBB 23″ na sexta-feira (17). Após refletir sobre sua participação, o brother escolheu apertar o botão de desistência e, com isso, está fora do programa.

Bruno Gaga, como era chamado dentro reality show, tomou a decisão horas após o fim da prova de resistência pela liderança do jogo na semana.

“Eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito”, disse Bruno.

A atitude foi uma surpresa para todos os brothers da casa, que saíram aos gritos. Momentos antes de apertar, ele tinha sido visto andando pensativo na sala da casa.

“Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança”, continuou o agora ex-participante.

