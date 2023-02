Carnaval na Zona Oeste de São Paulo tem quase 50 blocos neste fim de semana

Michel Teló no Bloco Bem Sertanejo (Foto: Reprodução/Instagram)

Vai curtir o Carnaval em São Paulo? Então fique ligado: neste fim de semana, dezenas de blocos saem pelas ruas da Zona Oeste da cidade para desfilar junto com os foliões.

Programe-se: têm blocos para todos os horários e estilos musicais, ao longo de todo o feriadão. Para a região oeste, os megablocos previstos são Bloco das Gloriosas, Bloco Bem Sertanejo, com Michel Teló, Bloco Filhos de Gil, Bloco do Abrava, Bloco Solteiro Não Trai, com Gustavo Mioto, e Bloco Eduardo e Mônica.

Confira a lista dos que estão confirmados para os bairros da Zona Oeste de São Paulo.

SÁBADO (18/02)

CarnaVrah: das 9h às 14h. MPB. Concentração na Rua Estevão Lopes - Butantã

Bloco Chama o Síndico: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua Estevão Lopes - Butantã

Bloco do PsyShake: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Avenida Marquês de São Vicente, 658 - Várzea da Barra Funda

Bloco do Adorno: das 14h às 19h. Axé. Concentração na Rua Faustolo, 809 - Água Branca

Filhos de Plutão: das 10h às 15h. Samba. Concentração na Praça Jesuíno Bandeira - Vila Romana

Bunytos de Corpo: das 14h às 19h. Anos 80. Concentração no Largo Padre Péricles – Barra Funda

Bloco Jegue Elétrico SP: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Lisboa, 589 - Cerqueira César

Grupo Maracatu Bloco de Pedra: das 13h às 17h. Maracatu. Concentração na Rua Cipriano Jucá, 41 - Pinheiros

Bloco Eduardo e Mônica: das 11h às 16h. Pop. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Os Capoeira: das 13h às 18h. Afro. Concentração na Rua Belmiro Braga, 186 - Pinheiros

Bloco das Gloriosas: das 14h às 19h. Pop. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Bloco Bastardo: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua João Moura, 727 - Jardim Paulista

DOMINGO (19/02)

Bloco Amigos da Vila: das 13h às18h. Marchinhas. Concentração na Praça Jose Oria - Vila Sônia

Bloco Euphoria: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Rua Estêvão Lopes, 50 - Butantã

Zabumbeabá: das 13h às 18h. Forró. Concentração na Praça Elis Regina - Butantã

Bloquinho Gente Miúda: das 10h às 15h. Infantil. Concentração na Avenida Prof. Alfonso Bovero, 522 - Sumaré

Tia Eh o Caraleo: das 11h às 16h. Marchinhas. Concentração na Praça Padre Arnaldo - Vila Anastácio

Bloco BeatLoko: das 13h às 18h. Rap. Concentração na Avenida Marquês de São Vicente, 230 - Várzea da Barra Funda

Bloco Não to Bem 279: das 14h às 19h. MPB. Concentração no Largo da Lapa - Lapa de Baixo

Bloco Jegue Elétrico SP: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Lisboa, 589 - Cerqueira César

Bloco Lets Block: das 14h às 19h. Rock. Concentração na Rua Wisard, 261 - Vila Madalena

Bloco Batuntã: das 14h às 19h. MPB. Concentração na Praça Éder Sader - Pinheiros

Bloco Bem Sertanejo (Michel Teló): das 11h às 16h. Marchinhas. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Bloco do Abrava: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Bloco Acorda Madalena: das 9h às 14h. Samba. Concentração na Rua Wisard, 396 - Vila Madalena

Bloco Bastardo: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua João Moura, 727 - Jardim Paulista

SEGUNDA-FEIRA (20/02)

Bloco Saad: das 12h às 17h. Marchinhas. Concentração na Avenida Jorge João Saad, 377 - Vila Progredior

Bloco do Bartantã: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Santanesia - Butantã

Vem Que Vai Dá Boa!: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua José Alvares Maciel - Jardim Adhemar de Barros

Unidos do Jardim Colombo: das 13h às 18h. Forró. Concentração na Rua das Goiabeiras - Morumbi

Cordão Cheiroso: das 9h às 14h. Marchinhas. Concentração na Rua Catão, 1150 - Vila Romana

Acadêmicos do Gato Mia: das 12h às 17h. MPB. Concentração na Rua Turiassu, 799 - Perdizes

Bloco Lua Vai: das 13h às 18h. Pagode. Concentração na Avenida Marquês de São Vicente, 230 - Várzea da Barra Funda

Não Serve Mestre: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua Henrique Schaumann, 567 - Pinheiros

Bloco Me Lembra Que Eu Vou: das 9h às 14h. MPB. Concentração na Rua Henrique Schaumann, 125 - Pinheiros

Bloco Dré e Convidados: das 14h às 19h. Eletrônica. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Bloco Filhos do Gil: das 11h às 16h. MPB. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Bloco Bastardo: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua Joaquim Antunes, 910 - Pinheiros

Kaya na Gandaia: das 14h às 19h. Samba Reggae. Concentração na Rua dos Pinheiros, 762 - Pinheiros

TERÇA-FEIRA (21/02)

Bloco do Pirata: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo, 52 - Jardim Peri Peri

Poeira Vermelha: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Avenida Valdemar Ferreira (Beco da USP) – Butantã

Os Cataratos do Niágara: das 12h às 17h. Marchinhas. Concentração na Rua Caiubi - Perdizes

Bloco Solteiro Não Trai (Gustavo Mioto): das 11h às 16h. Forró. Concentração na Rua Henrique Schaumann, 567 - Pinheiros

Bloco dos Invertidos: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua Henrique Schaumann, 567 - Pinheiros

Bloco Bastardo: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua João Moura, 727 - Jardim Paulista

Acadêmicos da Cerca Frango: a partir das 9h. Concentração na Praça Jesuíno Bandeira, 39 - Vila Romana

