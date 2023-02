Carnaval 2023: Foi por este motivo que Patrícia Poeta foi até a folia em Salvador

Patrícia Poeta segue conquistando bons índices de audiência no comando do “Encontro”. No entanto, nas redes sociais seu nome segue sendo um dos mais comentados, mas de forma negativa, já que para muitos fãs do matinal ela fala muito e não dá espaço para Manoel Soares.

Porém, uma nova estratégia da Globo deixou algumas pessoas intrigadas. Durante o Carnaval 2023, a famosa viajou para Salvador, onde acompanhou a folia e entrevistou Ivete Sangalo, que também apresenta o “The Masked Singer Brasil” na emissora carioca.

Com toda infraestrutura necessária, Patrícia Poeta viajou e conseguiu conversar com a cantora. Mas, a ideia da Globo é colocar a apresentadora do “Encontro” fora do estúdio para ter mais contato com as pessoas, como acontece com a plateia, que diariamente é vista no matinal e exaltada por ela.

A manobra faz parte de um projeto de deixar Patrícia mais carismática e fazer a transição entre a jornalista, que esteve no “Jornal Nacional” e “Fantástico”, para a apresentadora de entretenimento, que começou no “É de Casa” e foi para o ex-programa de Fátima Bernardes.

Entre os temas comentados por Patrícia Poeta está a estreia da segunda temporada do “Pipoca da Ivete”, programa comandado pela cantora aos domingos. A atração, que vai começar após a final da terceira temporada do “The Masked Singer Brasil”, estreou no ano passado e obteve bons índices de audiência.

Para quem acompanhou o “Encontro com Patrícia Poeta” nesta semana, lembra que a atração foi criticada por levar ao ar assuntos pesados durante a manhã. Na segunda-feira (14), por exemplo, um vídeo de uma família que teve o quarto invadido por diversas cobras, que estavam no teto do cômodo, desagradou o público.

Quem acompanhou o matinal usou as redes sociais para alfinetar o tema. Um telespectador brincou que o programa da TV Globo poderia mudar o seu nome: “Três pautas do ‘Encontro’ vindo da internet, já pode virar ‘Encontro com a Internet’”, escreveu ele.

Uma outra pessoa também brincou com a situação e disse que as cobras foram descobertas por causa de alguns desaparecimentos: “Aí você descobre porque o gato sumiu, depois o cachorro, e por último o coelho. As cobras comeram”.

