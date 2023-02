Site diz que John Travolta optou por celibato após a morte de sua esposa: “traição à memória de Kelly”

Você já teve um relacionamento marcante em sua vida? Independentemente do motivo, muitas pessoas continuam se gostando, mesmo após o fim. Porém, em determinadas situações, o fim pode ser trágico, como foi o caso da relação de John Travolta e de Kelly Preston, que faleceu em 2020 aos 57 anos.

O site ‘Radar Online’ divulgou recentemente que, após o falecimento da esposa por câncer, o ator John Travolta optou por um voto de celibato até o fim da vida, pois “ainda se considera casado e diz que permanecerá leal a Kelly até o dia em que morrer”.

LEIA TAMBÉM: Viviane Araújo compartilha rotina pré-Carnaval: “cansadinha”

“Traição à memória de Kelly”

Uma fonte próxima da celebridade disse: “Ele fala sobre Kelly constantemente. Suas vidas estavam tão entrelaçadas que é muito difícil para ele continua. Kelly sempre será a única mulher para ele. É triste, mas ele fez um voto de celibato pelo resto de sua vida. Ele simplesmente não consegue pensar em se apaixonar novamente. Ele diz que seria uma traição à memória de Kelly”.

Casamento aconteceu em 1991

John Travolta casou com a também atriz Kelly Preston em 1991 e juntos tiveram três filhos: Ella Bleu, hoje com 22 anos, Benjamin, de 12 e Jett, que faleceu aos 16 anos em 2009 e neste ano completaria 30 anos. O jovem morreu após sofrer uma convulsão e bater com a cabeça na banheira, não resistindo e falecendo ao chegar no hospital.

A atriz Kelly Preston morreu aos 57 anos em 2020 vítima de um câncer de mama.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Manifestantes erguem cartazes com o escrito ‘Não é meu rei’ e rei Charles ignora

⋅ Mais uma indireta para Piqué? Karol G anunciou a data de lançamento de sua música com Shakira

⋅ Proposta indecente: Ex de Jojo Todynho revela proposta envolvendo outro famoso