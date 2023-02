Personagem de Paul Walker deve retornar à franquia ‘Velozes e Furiosos’

Em 2023 se completarão 10 anos da morte do ator Paul Walker e a franquia “Velozes e Furiosos” pretende fazer uma homenagem a ele, que se tornou um dos personagens mais queridos da série.

A ideia do diretor Louis Leterrier, responsável pelo décimo filme da saga, é trazer o personagem Brian O’Conner, originalmente interpretado por Walker, de volta para a narrativa.

“Acho que o que James Wan fez no final de [Velozes e Furiosos] 7 foi perfeito. Brian precisa voltar para a franquia de maneira tão perfeita quanto foi sua despedida”, disse o cineasta, em entrevista ao portal TotalFilm.

Na época, o diretor de “Velozes e Furiosos 7″ convidou o irmão mais novo de Paul Walker, Cody, para interpretar os movimentos do personagem, enquanto uma animação digital reconstruía o rosto do ator.

Na ficção, Brian não teve um destino tão cruel quanto seu intérprete: ele apenas se aposentou da carreira e virou pai. A cena, inclusive, mostra ele e seu melhor amigo, Dominic (Vin Diesel), seguindo por caminhos diferentes de forma bem simbólica.

Apesar de prometer um retorno “em carne e osso” do personagem, o diretor do décimo filme da franquia entrega que será um momento de memórias do passado. “Vocês verão Brian no passado, não no presente”, pontuou Leterrier.

Apesar disso, ainda não foram revelados os detalhes de como será esse retorno.

Vale lembrar que outra grande saga fez a mesma escolha há pouco tempo. Em “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, a personagem General Leia (Carrie Fisher) conseguiu retornar após a morte da atriz, com o uso de cenas descartadas de filmes anteriores. Além disso, a versão jovem da mesma personagem foi reconstruída em “Rogue One: Uma História Star Wars”, em sua versão jovem, através do uso de deepfake e dublê de corpo, feito pela atriz Ingvild Deila.

“Velozes e Furiosos 10″ tem estreia marcada para 19 de maio de 2023.

