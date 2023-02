Madrinha de bateria no Carnaval de SP, Carla Diaz ganha presente dos fãs

A atriz Carla Diaz mostrou uma cesta de mimos que ganhou de seus fãs na última quinta-feira (16). Para celebrar a estreia da ex-BBB no posto de madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, os seguidores enviaram canecas personalizadas.

“Recebi um mimo aqui de vocês que eu estou enlouquecida”, disse a atriz, mostrando uma cesta com um balão em que se lia “parabéns Carlinha”.

“Olha a criatividade desse presente, sério! Eu amei”, declarou ela, através dos stories de sua conta oficial no Instagram. “São canecas para a gente levar no dia da avenida, porque ela tem essa correntinha”, detalhou, mostrando a hashtag que ela criou para os fãs acompanharem, #DiazNoCarnaval.

As canecas vieram personalizadas, cada uma com um nome. Madrinha de Bateria 2023, para a atriz, Fabrizio, Sté Vieira, Mara e Felipe, namorado de Carla.

“Tem para a equipe toda gente, vocês são perfeitos”, finalizou a atriz.

Story de Carla Diaz (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

