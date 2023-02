‘Love & Death’: Elizabeth Olsen e Jesse Plemons iniciam um caso fatal em novo teaser

Elizabeth Olsen dá uma guinada arrepiante como Candy Montgomery, a dona de casa do Texas infamemente absolvida do assassinato de machado em 1980, no novo teaser de Love & Death, baseada em um crime verdadeiro ocorrido no Texas nos anos 80.

A história de Love & Death é centrada no assassinato da socialite Betty Gore (Olsen), que foi brutalmente morta com uma machadinha em 1980. O marido de Betty, Allan Gore (Plemons), é acusado do assassinato e enfrenta um julgamento controverso.

O teaser da série mostra Olsen e Plemons como um casal aparentemente feliz, mas que tem um relacionamento complicado. Há uma tensão crescente entre eles à medida que a história avança e o público é deixado se perguntando quem será o responsável pelo assassinato de Betty.

Além de Olsen e Plemons, Love & Death também contará com um elenco espetacular, incluindo Jack Huston, Robert Taylor, e Lily Rabe. E será dirigida por David E. Kelley, conhecido por seu trabalho em Big Little Lies e The Undoing.

A minissérie, que é baseada no livro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs”, de John Bloom e Jim Atkinson, será transmitida pela HBO Max. A história real do assassinato de Betty Gore chocou a América nos anos 80 e foi acompanhada de perto pelos meios de comunicação.

Elizabeth Olsen disse, em entrevista recente: “Existe essa ideia quando você recebe apenas uma logline de uma mulher que mata outra mulher com um machado, que é uma amiga e não confessa isso ... há uma parte das pessoas que quer rotulá-las com um distúrbio de personalidade ou uma doença mental. Na verdade, é mais sobre o conflito emocional dessa mulher e o tempo que ela está vivendo e menos sobre interpretar algo demoníaco”.

The METAVERSE IS REAL😅 Can’t wait to watch #ElizabethOlsen KILL in this role. Go rewatch @candyonhulu as we wait for Love & Death on @hbomax!! (PS Happy birthday Lizzie!! ❤️) pic.twitter.com/I7G57OBLcZ — Jessica Biel (@JessicaBiel) February 17, 2023

Os fãs de crime verdadeiro certamente terão muito a esperar. A combinação de um elenco talentoso, uma história real chocante e um diretor experiente promete uma experiência emocionante para os espectadores.

Love & Death estreia em 27 de abril na HBO Max.