Carnaval 2023: Patrícia Poeta gastou mais de R$ 60 mil em look luxuoso

Patrícia Poeta não vive só do “Encontro” e de suas corridas diárias. Recentemente, a apresentadora da TV Globo esteve no famoso Baile da Vogue, que celebrou a folia do Carnaval, e surpreendeu com sua fantasia.

Para ir ao evento, que aconteceu no luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a famosa escolheu investiu em um vestido que demorou cerca de 120 horas para ficar pronto e custou R$ 70 mil.

Todo bordado manualmente com cristais, o look feito pela estilista Fabiana Millazo: “Fiquei encantada quando vi o vestido! É uma obra de arte, mas, ao mesmo tempo me sinto leve e empoderada”, disse a apresentadora do “Encontro” ao site GShow.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho entra na justiça contra sua mãe: Minha avó me educou”

Com o tema “Sonho de Uma Noite de Verão”, o evento contou com outros famosos, como Sabrina Sato e Jojo Todynho, que também usaram looks luxuosos.

Patrícia Poeta inspira criança

O vestido usado pela apresentadora do “Encontro com Patrícia Poeta” também serviu de inspiração para Analu, que é famosa nas redes sociais por adaptar os looks dos adultos para crianças. No figurino, ela adaptou o look prata com rosa usado por Patrícia no Baile da Vogue e fez substituições divertidas, como a coroa de talheres.

Ao saber da inspiração, Patrícia Poeta compartilhou, nesta quinta-feira (16), em seu Instagram, mostrando que aprovou a fantasia de Carnaval: “Tem como não se apaixonar?”, escreveu a famosa, na legenda.

Patrícia Poeta inspira look para o Carnaval de 2023 (Reprodução/@patriciapoeta)

Além de Patrícia, Analu já recriou os looks de outras celebridades, como a cantora Anitta e Juliette Freire, campeã do “Big Brother Brasil 21″.

Vale destacar que a apresentadora Patrícia Poeta segue no comando do “Encontro” durante a folia do Carnaval, que começa nesta sexta-feira (17) e termina apenas na quarta-feira de cinzas (22). Além da famosa, Manoel Soares, que ganhou um novo projeto no GNT, e Tati Machado estão no matinal da Globo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Brothers dormem em Prova de Resistência e web pede eliminação imediata