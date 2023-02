BBB 23:Key Alves e outros brothers deixaram a Prova do Líder; acompanhe

Key Alves deixa a Prova do Líder do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Key Alves não resistiu até o fim da quinta Prova do Líder do “BBB 23″ e foi a sétima participante a deixar a competição. A sister resistiu por pouco mais de cinco horas, mas abandonou a disputa ao sentir vontade de ir ao banheiro.

Como consequência, a atleta pegou um pergaminho e descobriu que está fora da próxima Prova do Líder, que acontece na quinta-feira (23).

Fred também não resistiu ao desafio. Por ter passado mal durante a prova, ele foi o sexto a deixar o local e está automaticamente no Paredão. O brother permaneceu na por pouco mais de três horas.

Bruno completou três horas de prova, mas foi o quinto eliminado. O atendente de farmácia foi aplaudido pelos brothers, mas como consequência, ele não poderá arrematar o Poder Curinga dessa semana.

O ator Gabriel Santana também ficou três horas na Prova do Líder do “BBB 23″ e, como Key Alves, pegou o pergaminho que tirou a chance de participar da prova da próxima semana. O famoso foi o quarto eliminado e antes ouviu palavras de força de Cristian, que pediu para ele não abandonar.

Gustavo não será líder do BBB 23: Brother foi o segundo a deixar Prova de Resistência (Reprodução/Globo)

Larissa foi a terceira participante a deixar a Prova de Resistência do reality show da TV Globo. A sister perdeu a chance de se tornar a quinta Líder do programa e como consequência ela também não pode participar da próxima Prova do Anjo, que ocorre no sábado (18).

“Gente, vou sair, tá? Estou enjoada”, disse a professora de Educação Física, antes de deixar o local e voltar para a casa. Em seguida, ela levanta os braços, avisa que quer sair e deixa a prova e é aplaudida pelos amigos.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Reality dá largada para quinta Prova do Líder com dinâmica de resistência

Depois de duas lideranças seguidas, Gustavo não resistiu e foi o segundo a sair da Prova do Líder do “BBB 23″. Ele ficou apenas 1h18 na disputa e, ao pegar o pergaminho de punição, o fazendeiro descobriu que não poderá participar da disputa pela liderança na próxima semana.

Cara de Sapato é o primeiro a deixar do Prova do Líder de Resistência do BBB 23 (Reprodução/Globo)

O primeiro a deixar a prova foi Cara de Sapato, após 52 minutos. Como consequência, o lutador não terá direito a voto no Paredão desta semana.

Segundo Tadeu Schmidt, as punições serão distribuídas aos nove primeiros eliminados da prova. Eles terão que sortear consequências antes de sair do local da prova.

LEIA TAMBÉM: Proposta indecente: Ex de Jojo Todynho revela proposta envolvendo outro famoso