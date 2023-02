‘BBB 23’: Tiago Abravanel se manifesta após Bruno Gaga desistir do reality: ‘Fui bombardeado de mensagens’

Após acionar o botão vermelho de desistência no ‘BBB 23′, na tarde desta sexta-feira (17), Bruno Gaga está oficialmente fora do reality show. O atendente de farmácia, Bruno Nogueira, resolveu deixar o programa após enfrentar ansiedade dentro da casa.

🚨 Confira o momento em que Bruno Gaga apertou o botão e desistiu do #BBB23 pic.twitter.com/03FsWLNJpy — Tracklist (@tracklist) February 17, 2023

Dentre o apoio de diversos internautas nas redes, o brother também ganhou a atenção de Tiago Abravanel, o ator, cantor e apresentador que também integrou o elenco do reality no ano passado. Abravanel foi um dos brothers que desistiu na edição do ‘BBB 22′ e gravou uma live no final da tarde desta sexta-feira (17) manifestando seu apoio a Gaga.

“O Gaga não estava bem e que bom que conseguiu ter força para saber a hora de parar. Às vezes ficamos só pensando no jogo e esquecemos que somos seres humanos. Fiz essa live para que a gente dê muita força para ele agora. Muitas vezes pensamos no jogo e no nosso entretenimento, mas existem coisas mais fortes que isso”, disse o artista.

“Temos sentimentos e a nossa saúde mental é uma das coisas mais valiosas que temos na nossa vida. Não sei se consegui falar tudo que eu queria. Mas como fui bombardeado de mensagens aqui na hora que o Bruno apertou o botão, é isso. Desistir também faz parte do jogo e é uma escolha. Sigamos em frente”, concluiu.

Tiago Abravanel fez uma live para comentar a desistência do Bruno Gaga #BBB23 pic.twitter.com/cgaAccOSg2 — Dantas (@Dantinhas) February 17, 2023

Botão de desistência

Este é o terceiro programa seguido em que ocorre desistência no ‘BBB’. Lucas Penteado, participante da edição 21, foi um dos que desistiram da competição. Após sua saída, o diretor do programa, Boninho, criou um botão para que os brothers pudessem deixar o reality prontamente, ao invés de apenas comentar o desejo pela desistência.

No ‘BBB 22′, Tiago Abravanel usou o recurso e, agora, foi a vez de Bruno Gaga, deixando de vez a casa mais vigiada do Brasil.

Leia mais: BBB 23: Bruno Gaga aperta o botão da desistência e está fora do reality