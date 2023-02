BBB 23: Reality dá largada para quinta Prova do Líder com dinâmica de resistência (Reprodução/TV Globo)

Nesta quinta-feira (16), mais uma Prova do Líder mexeu com os ânimos dos confinados no ‘BBB 23′. A quinta prova do reality contou com uma dinâmica de resistência, sendo o segundo modelo de competição ao título no programa deste ano. Para dificultar o processo, os nove primeiros desistentes serão punidos. Para a dinâmica, os brothers devem ter o máximo de atenção e resistir ao forno, ao frio e à fritadeira elétrica girando dentro de carrinhos de supermercado.

O Big Boss estabeleceu que os nove primeiros jogadores que desistirem da prova terão consequências, sendo:

Estar fora da próxima Prova do Líder e do Anjo, não poder comprar o Poder Curinga desta semana, não poder votar no paredão desta semana, estar direto no paredão, ir direto para a xepa e indicar alguém no contragolpe da berlinda. As punições serão distribuídas aos brothers conforme cada desistência dos nove primeiros.

Com o poder da liderança em mãos, o líder seguirá mais uma semana imune na casa e poderá escolher um dos brothers para encarar definitivamente o paredão. E aí, quem você acha que o protagonista vencedor da prova iniciada hoje vai indicar à berlinda?

Eliminação da semana

O quarto paredão do BBB 23 resolveu fazer jus à sua numeração e promoveu a primeira berlinda quádrupla da edição. Embora mais brothers tenham passado pelo olho do furacão, apenas um deles foi eliminado. Desta vez, Paula foi a eliminada com 72,5% dos votos do público nesta terça-feira (14).

Durante o habitual discurso de Tadeu Schimdt, foi percebido que o apresentador compilou um misto de broncas e toques aos emparedados que permaneceram. Dentre os brothers na berlinda estavam MC Guimê, Bruno Gaga, Paula e Amanda.

Após Gustavo atender ao big fone na semana passada, foi diretamente ao paredão e levou consigo Bruno Gaga. Ao ganhar a Prova do Líder, o Cowboy automaticamente saiu da berlinda e, já em posição de liderança, indicou MC Guimê à berlinda. Paula foi indicada diretamente por Key, que possuía o Poder Curinga, e deixou a edição.

Abaixo você confere a porcentagem de cada emparedado desta semana: