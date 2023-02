BBB 23: Estratégia de Ricardo na Prova do Líder irrita os participantes; confira

Ricardo segue na Prova do Líder de Resistência do BBB 23 (Reprodução/Globo)

A Prova do Líder do “BBB 23″ já passou de seis horas e Ricardo segue firme e forte na disputa. Tentando afetar os demais concorrentes ao posto mais importante do reality show, ele acabou gritando “eu não vou perder para vocês” várias vezes.

A reação do brother deixou os demais confinados assustados e, é claro, um pouco incomodados, mas Bruna Griphao não identificou a voz e perguntou se quem berrou foi o biomédico e Marvvila retruca, em tom de ironia: “Quem você acha que é?”.

Aline Wirley, que também está na Prova de Resistência do “BBB 23″, não ficou quieta e disse: “Mas o que é isso? Chato. Chato”, disse a famosa, que acabou escutando um novo berro do biomédico: “Não vou perder pra você. Daqui eu não saio. Você está lascada”.

Quem também não resistiu foi Sarah Aline, que afirmou que o brother seria “eliminado por chatice”, fazendo todos rirem durante a disputa.

Quem deixou a prova

Key Alves não resistiu até o fim da quinta prova do líder do “BBB 23″ e foi a sétima participante a deixar a competição. Como consequência, a atleta pegou um pergaminho e descobriu que está fora da próxima Prova do Líder, que acontece na quinta-feira (23).

Fred também não resistiu ao desafio. Por ter passado mal durante a prova, ele foi o sexto a deixar o local e está automaticamente no Paredão. O brother permaneceu na por pouco mais de três horas.

Key Alves deixa a Prova do Líder do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Bruno e Gabriel Santana completaram três horas de prova, mas foram eliminados. O atendente de farmácia não poderá arrematar o Poder Curinga dessa semana e o ator também não poderá participar da prova da próxima semana.

Larissa foi a terceira participante a deixar a Prova de Resistência do reality show da TV Globo. A sister perdeu a chance de se tornar a quinta Líder do programa e como consequência ela também não pode participar da próxima Prova do Anjo, que ocorre no sábado (18).

Cara de Sapato é o primeiro a deixar do Prova do Líder de Resistência do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Depois de duas lideranças seguidas, Gustavo não resistiu e foi o segundo a sair da Prova do Líder do “BBB 23″. Ele ficou apenas 1h18 na disputa e, ao pegar o pergaminho de punição, o fazendeiro descobriu que não poderá participar da disputa pela liderança na próxima semana.

O primeiro a deixar a prova foi Cara de Sapato, após 52 minutos. Como consequência, o lutador não terá direito a voto no Paredão desta semana.

