BBB 23: Brothers dormem em Prova de Resistência e web pede eliminação imediata

Durante a Prova do Líder do “BBB 23″ alguns participantes foram pegos de olhos fechados durante a madrugada e rapidamente muitos internautas levantaram a hashtag elimina logo Boninho, alertando o diretor do reality show da TV Globo.

No Twitter, imagens e frases de efeito circularam para tentar “acordar o big boss”. Em um comentário, um fã do programa relatou: “Os participantes dormindo, um monte de gente já deveria ter sido eliminado, isso é muito injusto”.

Outro perfil colocou uma lista dos participantes que deveriam deixar a Prova de Resistência do reality: “Escolha agora alguém para sair da prova com você”. MC Guimê, Amanda e Larissa estavam nela.

@boninho @bbb Seja coerente com a situação e com todos os participantes. ELIMINA LOGO BONINHO — Gabriel dos Santos (@Haindalll) February 17, 2023

Quem acompanhou a eliminação de Fred da Prova do Líder também criticou a punição, já que o famoso foi direto ao Paredão: “O Frederico não merecia estar no Paredão. Teve outras pessoas que dormiram antes dele vomitar! Tem que refazer essa escolha de consequência! Tinham pessoas roncando na prova, Black, Domitila, Key e Ricardo”.

A hashtag Elimina logo Boninho também serviu para defender Cristian, que é um dos participantes mais cotados para berlinda da próxima semana: “Eu odeio o Cristian, mas nem com ele está sendo justo. Quatro pessoas dormiram antes do Fred sair e ele está no Paredão injustamente e agora o Cristian foi eliminado sendo que várias pessoas seguem dormindo”.

Injusto demais. Essa prova twm q ser revisada e pronto! Tem q cancelar a consequência do Fred, pq teve gente q dormiu antes dele sair. ELIMINA LOGO BONINHO — la | 🐻🎓🎲🐙🐏 (@jaiinkks) February 17, 2023

Entenda a Prova do Líder

Começou na noite de quinta-feira (16) mais uma Prova do Líder, que contou com uma dinâmica de resistência. Segundo Tadeu Schmidt, os nove primeiros desistentes serão punidos, ou seja, a ideia é dificultar que eles abandonem.

Entre os castigos estão: estar fora da próxima Prova do Líder e do Anjo, não poder comprar o Poder Curinga desta semana, não poder votar no paredão desta semana, estar direto no paredão, ir direto para a xepa e indicar alguém no contragolpe da berlinda.

Domitila Barros é a oitava a deixar a Prova do Líder do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Na dinâmica, os brothers devem ter o máximo de atenção e resistir ao forno, ao frio e à fritadeira elétrica girando dentro de carrinhos de supermercado.

Com o poder da liderança em mãos, o líder seguirá mais uma semana imune na casa e poderá escolher um dos brothers para encarar definitivamente o paredão. E aí, quem você acha que o protagonista vencedor da prova iniciada hoje vai indicar à berlinda?

