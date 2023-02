Atriz de Dona Florinda critica polarização política no Brasil e elogia presidente Lula

A atriz Florinda Meza, conhecida por seu papel na série de TV mexicana “Chaves”, fez um elogio ao presidente Lula (PT) e criticou a polarização política no Brasil.

Em entrevista ao portal Metrópoles, ela lamentou os efeitos que as fake news causam na sociedade. “É triste, porque não escutamos uns aos outros. Talvez por isso o México esteja tão polarizado. Por isso o Brasil está tão polarizado. Agora vocês têm um presidente que tem uma ideia mais de união e concordância”, disse a atriz.

“Tomara que isso possa uni-los, porque são um grande povo. Ninguém se entende polarizado. Devemos estar todos de mãos unidas”, torceu Florinda.

Na mesma entrevista, ela também falou sobre os momentos em que foi vítima de notícias falsas ao longo dos anos e como isso afetou sua carreira.

“Há mentiras mais perigosas, calúnias que destroem a moral, as profissões e as pessoas. Isso é imperdoável. A verdade é uma luz muito pequena em meio a tanta escuridão. A única coisa que eu pediria às pessoas é: vejam a luz, este fósforo aceso no mundo de escuridão”, declarou.

Vale lembrar que Florinda foi vítima de fake news diversas vezes na imprensa mexicana. Talvez os mais lembrados sejam de que ela foi a responsável pela separação do elenco de “Chaves” e de que teria proibido visitas ao túmulo do marido, Roberto Gómez Bolaños.

“Todos nós fomos vítimas de calúnias alguma vez”, relembrou ela.

Florinda Meza vem ao Brasil para participar de um evento chamado Educa Fest, um festival de educação, ecologia, tecnologia e entretenimento que acontece em 20 de abril, no Rio de Janeiro, e em 22 de abril, em São Paulo.

