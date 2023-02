Ana Maria Braga relembra momento fora do “Mais Você” e leva fãs à loucura

Ana Maria Braga é conhecida em todo o Brasil por seu trabalho no entretenimento. Mas, a apresentadora do “Mais Você” também já esteve em telejornais e relembrou alguns momentos em seu perfil oficial no Instagram, deixando os fãs admirados.

Nesta semana, a famosa publicou um vídeo repleto de cenas onde aparece nos jornais que fez parte, antes de chegar ao extinto “Note e Anote”, exibido na Record TV, e no “Mais Você”, da Globo.

Na legenda, ela escreveu: “Amei! Me mandaram um trechinho dessa matéria do ‘Vídeo Show’, apresentado pelo maravilhoso Miguel Falabella, que mostra o início da carreira na TV de várias figuras conhecidas. Que delícia relembrar a fase do telejornal”.

Ana Maria Braga também brincou e deixou no ar que poderia trabalhar ao lado de William Bonner e Renata Vasconcellos, no “Jornal Nacional”, caso a sua vida profissional não tivesse tomado um curso diferente.

É claro que a postagem da apresentadora movimentou os fãs, que lotaram os comentários de elogios. Um fã escreveu que a famosa é “sempre maravilhosa”. Já um outro perfil destacou que Ana Maria ensinou o atual âncora do “JN”: “Dá-lhe namaria hein. Já vi onde William Bonner e Maju [Maria Júlia Coutinho] aprenderam apresentar telejornal”.

Outra pessoa disse que Ana Maria Braga era uma inspiração: “Minha inspiração! Como comunicadora, como profissional…. Como mulher! Te amo”.

Ju Massaoka, que também faz parte do elenco do “Mais Você”, também não perdeu tempo e comentou no vídeo publicado pela patroa: “A namorada das tardes. Também das manhãs e qualquer horário que pintar”, brincou ela, com inúmeros emojis de coração.

Repórter cupido

Ana Maria Braga está namorando o jornalista Fábio Arruda (Reprodução/@anamaria16)

Nesta semana, Ana Maria Braga revelou quem foi o cupido de seu novo romance. Ao vivo, a apresentadora do “Mais Você” revelou que a repórter Luiza Zveiter, que fica no Rio de Janeiro, teve responsabilidade por seu namoro com o jornalista Fabio Arruda.

Enquanto falava do Valentine’s Day, o Dia dos Namorados fora do Brasil, celebrado na última terça-feira (14), Ana Maria disse: “Você é meu cupido, você é meu cupido”. Em seguida, a repórter se questionou: “Será que vou passar o carnaval sozinha?”.

