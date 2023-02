Viviane Araújo compartilha rotina pré-Carnaval: “cansadinha”

A atriz Viviane Araújo segue em uma rotina intensa nesses últimos dias pré-Carnaval. A rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, e da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, compartilhou seu dia a dia com os seguidores das redes sociais.

“Carinha de cansadinha, porém muito feliz”, escreveu a musa, na legenda de um story de seu Instagram nesta semana.

Apesar da intensa rotina de exercícios, Viviane não está esmorecendo: ensaia com suas duas escolas com frequência, além de manter sua rotina como mãe.

A atriz teve seu primeiro filho há cinco meses, mas já está de volta com tudo - incluindo um corpo surpreendentemente magro, o que tem impressionado seus seguidores.

Joaquim nasceu em setembro do ano passado e também encanta os fãs da atriz ao surgir sorrindo entre as fotos de exercícios e ensaios de Carnaval de Viviane.

Emagrecimento em 15 dias

A atriz passou por uma rotina dura de reeducação alimentar e exercícios físicos para conseguir atingir o resultado esperado no Carnaval, um programa chamado “detox turbo”.

“Vou contar meu segredo de emagrecimento. Vocês estão me perguntando muito desde o último ensaio técnico como estou conseguindo perder peso. Como vocês sabem, principalmente as mamães de plantão, depois que temos filho, não é tão fácil assim recuperar o corpo de antes. Por isso, tive que voltar, com ela que sempre me ajudou a secar daquele jeito que eu gosto. Voltei com a Vanessa Rangeli. Isso mesmo! Voltei com a Van e seu poderoso Detox Turbo! E esse é o motivo que me fez emagrecer principalmente nesses últimos dias. E é o segredo que faço há muitos anos para secar antes do Carnaval”, contou ela, através de seu Instagram.

Entre os exercícios, um chamou a atenção dos fãs: a corrente russa, um aparelho que deixou as curvas mais acentuadas. Pra tratar a flacidez da parte interna da coxa”, explicou ela, também pela rede social.

