‘The Last Of Us’ será inspiração de sequência de filme famoso com Will Smith. Saiba qual.

The Last of Us

The Last of Us da HBO está tendo um impacto duradouro, não apenas nos telespectadores, mas também em outros criativos.

A sequência de Eu Sou a Lenda, de 2007, será inspirada no drama pós-apocalíptico não-zumbi, diz o roteirista e produtor Akiva Goldsman, que está trabalhando no filme com Will Smith e Michael B. Jordan.

“Isso começará algumas décadas depois do primeiro”, disse Goldsman ao Deadline em uma entrevista. “Sou obcecado por The Last of Us, onde vemos o mundo logo após o apocalipse, mas também depois de um lapso de 20 a 30 anos. Você vê como a terra reclama o mundo, e há algo lindo na questão de , quando o homem deixa de ser o inquilino principal, o que acontece? Isso será especialmente visual em Nova York. Não sei se eles vão subir até o Empire State Building, mas as possibilidades são infinitas”.

Baseado no aclamado videogame de sucesso de 2013, The Last of Us se passa 20 anos após uma pandemia de fungos causada por uma forma evoluída de cordyceps que sequestra o cérebro dos infectados e os transforma em criaturas mutantes parecidas com zumbis. O que se segue é a odisséia pós-apocalíptica de Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente endurecido marcado pela morte de sua filha anos antes, e Ellie (Bella Ramsey), uma adolescente misteriosamente imune à praga que mudou irrevogavelmente a civilização.

Eu Sou a Lenda, baseado no romance de Richard Matheson de 1954, se passa em um mundo onde um vírus, causado por tentativas fracassadas de curar o câncer, transforma seus infectados em vampiros mutantes. Robert Neville (Smith) é um virologista do Exército dos EUA e o último nova-iorquino humano sobrevivente.

Goldsman disse ao Deadline que o final alternativo do filme é o que ele está usando como plataforma de lançamento para a sequência.

“Nós remontamos ao livro original de Matheson e ao final alternativo, em oposição ao final lançado no filme original”, disse Goldsman. “O que Matheson estava falando era que o tempo do homem no planeta como espécie dominante havia chegado ao fim. Isso é uma coisa realmente interessante que vamos explorar. Haverá um pouco mais de fidelidade ao texto original.”