Sabrina Sato chama atenção com look colado em ensaio de Carnaval em SP

A apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção de seus fãs durante o último ensaio da Gaviões da Fiel para o Carnaval de São Paulo, escola de samba pela qual é rainha de bateria.

O ensaio foi realizado na última terça-feira (14) e mais uma vez a musa roubou os holofotes para si. Além de mostrar muito samba no pé e ser extremamente simpática com todos, como já é hábito, ela também ganhou elogios pelo look.

A fantasia do ensaio foi uma segunda pele toda preta, bem justa, ressaltando sua forma física e preparo para o desfile. Apesar de ser marcado pelas rendas, acabou deixando menos pele à mostra do que é costume em fantasias de Carnaval.

“Esse foi o nosso último ensaio e nessa sexta é dia de entrar na avenida com a nossa Gaviões da Fiel. Vamos com tudo!!!!”, desejou Sabrina, na legenda da publicação em sua conta oficial no Instagram.

Os seguidores não pouparam elogios. “Maravilhosa”, comentaram diversos fãs. “Olha, te admiro muito. Sucesso pra você e todos na avenida, linda”, desejou outra.

