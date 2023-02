Ranço geral: Espectadores criticam Patrícia Poeta antes do ‘Encontro’ começar

Dia após dia a apresentadora Patrícia Poeta surge entre os assuntos mais comentados pela manhã nas redes sociais por seu desempenho no comando do “Encontro” e há quem nem espere o programa começar para escrever o seu ponto de vista.

No Twitter, há quem afirme que sente falta de Fátima Bernardes na apresentação do matinal da TV Globo ou quem compare o programa com as atrações concorrentes: “Às vezes, penso nisso: amava esse programa. Era bem melhor que o ‘Encontro’ e o formato atual do ‘Hoje em Dia’”, escreveu um perfil ao comentar sobre o extinto “Aqui na Band”.

Na mesma rede social, quem acompanha o “Encontro” diariamente também dá palpite no figurino de Patrícia Poeta. Em uma postagem, um anônimo questionou se a famosa usa a mesma roupa todos os dias, deixando no ar que os figurinistas da emissora não andam com muita criatividade.

o #Encontro com Patrícia poeta é desagradável de assistir, ela nunca parece se importar com nada que as pessoas falam. — Karen (@Karenlorlu) February 15, 2023

Outra reclamação recorrente dos fãs do programa da TV Globo é a falta de espaço dado para os convidados, que ficam no sofá e comentam sobre os poucos assuntos e não conseguem falar sobre os projetos.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Gabriel Santana sem pudores; ator volta a falar de sexualidade

“Gente eu fico com vergonha alheia desse programa ‘Encontro’. Os convidados musicais cantam apenas no começo e no final. O programa quer falar de tudo e no final não fala de nada”, salientou um anônimo.

As vezes penso nisso

Amava esse programa. Era bem melhor que o #Encontro e o formato atual do #HojeEmDia



Se não fosse os atritos do La Kombi com a Poppovic... https://t.co/rCJXWuV2gp — Rubens (@comentei32) February 16, 2023

Por fim, a relação de Patrícia Poeta com quem vai acompanhar o programa no estúdio também é um problema para os haters, que seguem usando o Twitter.

Em uma publicação, um perfil afirma que a famosa ”não cansa de ser chata” e que ela força a “sensação que é amada pela plateia” do “Encontro”. Vale destacar que em suas redes sociais, a apresentadora, sempre aparece nos Stories tirando fotos com os fãs e também destaca algumas participações ao longo do matinal, que vai ao ar ao vivo e diariamente.

LEIA TAMBÉM: Rafael Cardoso segue internado; confira quando o famoso pode deixar o hospital