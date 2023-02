Rafael Cardoso segue internado; confira quando o famoso pode deixar o hospital

Rafael Cardoso ficará internado até a quarta-feira de cinzas (22) para cuidar de uma celulite infecciosa. O ator, que estava escalado para uma novela da Globo, segue o tratamento médico, que inclui antibióticos e deve durar entre 10 a 21 dias.

Segundo a assessoria de imprensa do famoso, ele estava com uma foliculite entre o rosto e o pescoço que acabou se agravando e evoluiu para uma celulite infecciosa, que se espalha na pele.

A primeira imagem de Rafael Cardoso no hospital começou a circular nesta quarta-feira (15), quando ele apareceu na cama do quarto. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o famoso passa bem. Na imagem, postada nos Stories do Instagram, Rafael apareceu ao lado da namorada, a modelo Vivian Linhares.

Diferente da celulite comum, esta infecção, que também é chamada de celulite bacteriana, ocorre nas camadas mais profundas da pele e é causada por uma bactéria. Ela pode ser desenvolvida a partir de cortes e pessoas com doenças de pele.

A celulite infecciosa também é mais comum em adultos acima dos 45 anos. Entre os sintomas estão: vermelhidão intensa, dor, febre acima de 38ºC, inchaço e ínguas perto do local afetado. Após o diagnóstico, a doença deve ser tratada para não causar complicações mais severas, como septicemia, que é a infecção geral do organismo, e até mesmo morte.

Separado, Rafael Cardoso acerta volta às novelas da Globo (Reprodução/Instagram)

Em 2021, o famoso foi diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica congênita e poderia sofrer com o caso uma endocardite, quando ocorre inflamação na membrana que reveste a parede interna do órgão e as válvulas cardíacas. Na época, o famoso fez uma cirurgia para implantar um desfibrilador.

Rafael Cardoso fora da novela da Globo

O ator acabou sendo retirado do elenco de “Amor Perfeito”, novela que vai estrear no horário das 18 horas. Com a saída, Thiago Lacerda foi escalado para assumir o personagem, que será o principal vilão da trama.

Um dos principais motivos para deixar a novela da TV Globo foi a vida pessoal do famoso, que ficou turbulenta depois do fim do casamento com a influenciadora digital Mariana Bridi.

