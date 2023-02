Proposta indecente: Ex de Jojo Todynho revela proposta envolvendo outro famoso

As polêmicas envolvendo Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, não param de surgir. Depois de brigar nas redes sociais com a famosa, o ex-militar usou o seu perfil oficial para explicar uma “proposta indecente” envolvendo o influenciador digital Lucas Guimarães.

“Pessoal, tem sido momentos difíceis na minha vida como todos vocês têm observado, tantas injúrias, difamações e mentiras ao meu respeito. Mas dessa vez a verdade veio à tona rápido”, começou o influencer.

Em seguida, ele começou a falar sobre a proposta envolvendo o ex-marido de Carlinhos Maia: “Leo Dias postou uma matéria falando do ocorrido. Meses atrás, recebi uma proposta indecente para tentar me relacionar com o Lucas e eu jamais aceitaria isso, não faz parte da minha índole e nem do caráter”.

No desabafo, o ex-marido de Jojo Todynho afirmou que nunca forjaria nada e que é muito fã do trabalho de Lucas Guimarães: “Conversei com ele e com o Carlinhos e expliquei tudo que aconteceu e chegamos ao ponto o quanto as pessoas tentam prejudicar quando veem pessoas sendo felizes”.

Lucas Souza também mandou um recado aos haters e disse que a fé ajuda a seguir em frente: “Para quem quer tentar me prejudicar e levantar falso testemunho, venho me fortalecendo muito, principalmente espiritualmente porque sei que nesse mundo nem todos que andam do nosso lado são nossos amigos. Deus tem aberto muito meus olhos”.

Ex de Carlinhos Maia não se cala

Lucas Guimarães também não ficou calado. Ao saber que a polêmica rondava as redes sociais, ele deu mais detalhes sobre o assunto: “Existe um cara que se chama Igor, que é dono de uma casa de apostas no Rio de Janeiro, e, na época, ele procurou o Lucas Souza para ser um dos contratados dele, mas queria que ele se relacionasse com alguém com engajamento para poder render o link”.

O influenciador também falou do valor proposto. Segundo ele, o suposto dono da casa de apostas ofereceu uma quantia de R$ 200 mil para o ex-marido de Jojo Todynho: “Ele obviamente não topou, até porque fui um dos únicos a mandar mensagem após a separação para ele. Ele teve respeito por mim, mas talvez se fosse outra pessoa, poderia cair nessa armadilha”.

