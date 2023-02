Manifestantes erguem cartazes com o escrito ‘Não é meu rei’ e rei Charles ignora

O rei Charles III, de 74 anos, viajou para Milton Keynes nesta quinta-feira (16), para comemorar seu novo status de cidade, uma classificação concedida durante o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II. Quando ele chegou à Igreja de Cristo, a Pedra Fundamental, manifestantes ergueram cartazes amarelos com os dizeres “Não é meu rei”.

Segundo o correspondente do Royals, Richard Palmer, do Daily Express, havia cerca de 20 manifestantes no local e o protesto foi organizado pelo grupo antimonarquia Republic, que planeja protestar contra a coroação do rei Charles em 6 de maio, segundo a People.

The King is greeted by a crowd of well-wishers and around republican protesters in Milton Keynes. pic.twitter.com/dkFbDcylJD — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 16, 2023

Dá para notar nas imagens, que o rei parecia ignorar os manifestantes e demonstrava até mesmo estar de bom humor ao apertar as mãos das pessoas que vieram vê-lo, algumas agitando bandeiras da Union Jack. Como visto em um vídeo compartilhado no Twitter pela Heart News East, um refrão de “God Save the King” (Deus salve o rei) tocou em uma demonstração de apoio.

Esta não é a primeira vez que o monarca tem que manter a calma durante um protesto. Em dezembro, o rei Charles foi quase atingido por um ovo jogado em sua direção. Ele estava cumprimentando simpatizantes reunidos do lado de fora da Prefeitura de Luton quando um ovo voou para onde ele estava, informou a Associated Press.

Rounds of God Save The King ring out as His Majesty greets well-wishers outside after visiting the Christ the Cornerstone Church #HeartNews pic.twitter.com/xs9DrDaZuO — Heart News East (@HeartNewsEast) February 16, 2023

Segundo o jornal, os agentes de proteção redirecionaram o real para outro ponto, onde ele continuou apertando a mão das pessoas que saíram para vê-lo. A polícia de Bedfordshire disse que um homem de 20 anos foi detido e levado sob custódia, informou a BBC.

Da mesma forma, no início de novembro, o rei e a rainha Camilla estavam em uma caminhada em Nova York quando alguém na multidão jogou ovos em sua direção, caindo a apenas alguns centímetros de distância. O rei Charles e a rainha Camilla, de 75 anos, estavam no Micklegate Bar, um portal histórico na cidade do norte da Inglaterra onde o monarca tradicionalmente entra, quando quase foram atingidos. Um manifestante - que supostamente gritou: “Este país foi construído com o sangue de escravos” - foi detido por quatro policiais, de acordo com o Northern Echo.