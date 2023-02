Keanu Reeves diz que é contra uso de deepfakes no cinema

Aqui não: apesar de ser conhecido por seu papel em “Matrix”, o ator Keanu Reeves mostrou que não é a favor do uso inescrupuloso da tecnologia.

Recentemente, em entrevista ao portal Wired, o ator de 58 anos disse que é totalmente contra o uso de deepfakes na indústria do cinema.

“Quando você atua em um filme, sabe que vai ser editado, mas você está participando do processo. Se você entrar na terra do deepfake, não terá nenhum dos seus pontos de vista”, defendeu o astro.

“Mas no início, no início dos anos 2000, ou talvez nos anos 90, eu mudei minha performance. Eles colocaram uma lágrima no meu rosto e eu fiquei tipo, ‘Huh?!’ Era como se eu nem precisasse estar aqui”, revelou.

Para Keanu, é natural que as pessoas se sintam deslumbradas pelo poder das novas tecnologias. Segundo ele, seu personagem em “Matrix”, Neo, é um exemplo de luta pela realidade.

Na mesma entrevista, Keanu relatou o caso de um fã adolescente, com quem estava debatendo sobre tecnologia e realidade com base em “Matrix”. “Quem se importa se é real?”, rebateu o fã.

“As pessoas estão crescendo com essas ferramentas: já estamos ouvindo música feita por IA no estilo do Nirvana, há arte digital NFT”, disse o ator.

“É legal, tipo, ‘veja o que as máquinas fofas podem fazer!’ Mas há uma corporatocracia por trás disso que está tentando controlar essas coisas. Culturalmente, socialmente, seremos confrontados pelo valor do real, ou o não-valor. E então o que vai ser empurrado para nós? O que vai ser apresentado a nós?”, questionou.

