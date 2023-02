Ele vai te pegar: Imagem INÉDITA de Ghostface é divulgada em ‘Pânico 6’

Com a estreia de ‘Pânico 6′ se aproximando cada vez mais das telinhas dos cinemas, a produção tem dado um show nos conteúdos promocionais da franquia. Por meio de xaradas, elementos sugestivos e trocadilhos com os personagens, o sexto filme do universo do Ghostface promete ser inovador dentro da própria proposta.

Nesta quarta-feira (15), a Paramount Pictures liberou uma imagem inédita do assassino mascarado percorrendo um cenário. O frame pode muito bem indicar uma perseguição ou até mesmo uma fuga do Ghostface para preservar seu disfarce. A situação será descoberta apenas após o lançamento do filme nos cinemas.

Confira a imagem inédita divulgada:

O sexto volume de ‘Pânico’ contará com diversas reviravoltas, cidade diferente e até mesmo certa espécie de “culto” aos assassinos que marcaram a onda de assassinados ao longo dos anos em Woodsboro. O filme estreia dia 9 de março de 2023 nos cinemas brasileiros.

Leia mais:

Novos pôsteres individuais de ‘Pânico 6′

De fato, a produção de ‘Pânico 6′ tem trabalhado de forma árdua nas redes, com o intuito de promover a sequência do terror slasher. Com a promoção do sexto volume por meio dos conteúdos de divulgação, o acerto tem sido em cheio.

Os materiais promocionais já contam com teorias, xaradas e muito material para refletir sobre o que está por vir. Mas o que a audiência realmente deseja saber – sendo possível apenas depois da estreia – são os responsáveis pelas mortes em Nova York por trás das máscaras.

Nesta segunda-feira (13), cada personagem de peso do sexto volume ganhou um pôster oficial solo. Cada um deles segura uma com o rosto do Ghostface espelhado no reflexo. Para os que não forem assassinos, será melhor buscar uma estratégia de sobrevivência para não ser uma presa mortal do objeto cortante.

