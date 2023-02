BBB 23: MC Guimê quer a liderança da casa a qualquer custo; confira o plano

Depois do Paredão, MC Guimê quer a liderança do BBB 23 (Reprodução/Globo)

MC Guimê não quer correr o risco de ir para o próximo Paredão do “BBB 23″ e para que isso não aconteça o músico planeja vencer a Prova do Líder. O plano foi compartilhado com Ricardo, que é seu aliado e também quer ver uma mudança no jogo.

O sinal de alerta ficou latente quando o funkeiro começou a perceber que os participantes que dormiam no quarto Deserto estavam saindo e que Gustavo não poderia ter uma terceira liderança seguida dentro do reality show. Com isso, a dupla começou a arquitetar um plano: “É hora de mudar um pouco a logística desse game. Seja quem for, alguém tem que ganhar esse líder aí”, falou o cantor.

BBB 23: Ricardo e MC Guimê querem tirar Gustavo do quarto do líder (Reprodução/Globo)

Segundo ele, o problema não é um participante do quarto Fundo do Mar ganhar a prova, mas sim Cowboy chegar ao topo mais uma vez: “Esse cara não pode mais não. Que não tá movimentando o jogo, não tá movimentando muita coisa”, argumentou Ricardo.

Já na academia, Guimê afirma que as duas vitórias consecutivas de Gustavo prejudicaram o grupo, já que Tina e Paula foram eliminadas e questionou o aliado: “Até onde a gente vai querer ser prejudicado?”.

BBB 23: Gustavo leva a melhor na Prova do Líder e garante imunidade pela próxima semana (Reprodução)

Outra estratégia de Ricardo é ganhar o anjo e aproveitar bem o castigo do monstro da semana. Para ele, a indicação deve ser feita por quem está no grupo VIP do “BBB 23″, caso não seja seu aliado.

Amizade abalada no reality show

A possibilidade de eliminação está mexendo com a cabeça de MC Guimê, que soube que Cara de Sapato acreditou que o funkeiro poderia ter sido o quarto eliminado do programa.

Durante uma conversa, o músico falou para o lutador que se sentiu desconfortável: “Você não concordar com o meu jogo é normal, é seu direito e segue o fluxo. Mas eu me senti desconfortável, a gente tem um respeito mútuo aqui”, disse o artista.

Já Antonio afirmou que entende o amigo, mas aproveitou para dizer que está jogando muito mais com ele do que com Gustavo: “Quando você fala de jogo, eu tô mais para o teu lado do que para o do Cowboy. Você nunca seria minha opção de voto”.

