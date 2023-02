BBB 23: Gabriel Santana sem pudores; ator volta a falar de sexualidade

Gabriel Santana não tem dificuldade de falar sobre sua sexualidade e vida amorosa. Desde o primeiro dia de confinamento no “BBB 23″, o ator encontra uma brecha para falar sobre o tema e desta vez, ele assumiu ser demissexual.

Como aconteceu com Iza e Giovanna Ewbank, famosas que também falaram sobre a orientação sexual, o famoso precisou explicar o termo para alguns amigos dentro do reality show. Na sala da casa, ele aproveitou que os brothers afirmaram que estavam há muito tempo sem sexo e disse que entrou no jogo sem ter deixado “um contatinho” aqui fora.

Em seguida, Gabriel Santana emendou: “Para beijar na boca, não precisa dessa conexão. Beijou, acabou, filho. Pra sexo, eu sou diferente, eu sou demissexual, inclusive”, contou ele, que já tinha se declarou bissexual, no primeiro dia dentro do “BBB 23″.

Atentos ao comentário, Bruna Griphao e Cara de Sapato ficaram curiosos e questionaram o significado do termo e Gabriel explicou: “Não transa por transar, precisa ter alguma conexão, geralmente de corpo e sentimento. Eu posso ter conexão de corpo e não ter sentimento, aí eu não consigo. Ou ter esse sentimento e não ter de corpo, aí também não rola. Precisa ter as duas coisas”.

Além de bissexual e demissexual, o ator que fez parte do remake da novela “Pantanal” também já se declarou birromântico: “Eu me entendo como bissexual, mas acho que sou birromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens, a atração sexual é muito rara. A atração sexual é muito mais por mulher”, disse ele, que esteve no elenco do remake de “Pantanal”.

Durante a conversa que aconteceu na cozinha, Gabriel revelou que já beijou muitos homens, mas não foi para cama com eles: “Já beijei muito cara na vida, mas transar é muito raro”.

Para quem não conhece os termos, uma pessoa birromântica é aquela que gosta de se relacionar com homens e mulheres, chegando a se apaixonar, mas não necessariamente desfrutar das experiências sexuais. Já a demissexualidade é uma orientação sexual em que a pessoa se sente atraída por outra apenas quando há um vínculo afetivo.

