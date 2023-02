BBB 23: Conversas e estratégias agitam a madrugada e a web; veja os comentários

A festa do líder Gustavo não aconteceu apenas dentro da casa do “BBB 23″. Quem acompanhou tudo durante a madrugada também sentiu o clima animado e compartilhou tudo nas redes sociais.

Entre os temas mais comentados pelos fãs do reality show da Globo estão as fofocas dos participantes, as danças e também a bebedeira, que sempre dá o que falar.

No Twitter, Cristian esteve em destaque, já que ele é um dos alvos para o próximo Paredão, que será formado no domingo (19). Observando a movimentação de Amanda, um anônimo disse: “Já falei faz dias! A Amanda fica solta e super feliz perto do Cristian. Por isso, quando ela percebe que Antonio está avançando o sinal, ela desanima ele, citando: amizade”.

Já um segundo perfil que segue compartilhando a hashtag Fora Cristian explanou: “Se o Cristian não for eliminado vai demorar muito pra ir ao Paredão novamente”.

Quem também aproveitou a festa do “BBB 23″ para fazer uma boa social foi MC Guimê, que escapou do quarto Paredão, e segue criando estratégias para chegar na final do programa: “Em menos de 15 minutos Guimê conversou com a Key e trocou ideias pela festa. Observando… Já entendeu que apoiaram o Cristian nas decisões que ele tomou e ficaram quietos”.

Eu sinceramente ainda ñ entendi pq o Guimê ñ tem uma torcida enorme. Ele já deu conselhos p Bruna, agora p o Alface… O cara está enxergando o jogo TODO do Fundo do Mar, inclusive do Guskey!



BORA VER ISSO GENTE! #BBB23 #amagiaacontecenobbb

Marvvila Paula Amanda Bruna Cristian — #𝐁𝐁𝐁23 👁👁💜 (@diferenciadarlt) February 16, 2023

Outro perfil do Twitter também destacou a conversa entre os participantes: “O Guimê falou com a Key que ela é uma ótima jogadora e que se for pra seguirem como adversários, é isso. Key repassando pro Gustavo que Guimê elogiou ela e quer ser aliado deles. Gustavo disse que Guimê quer se aliar só com a Key e que ele só não saiu por causa da Paula”.

Aline também ganhou força durante a balada fechada. Mais uma vez, a eterna cantora do Rouge dançou um hit da banda e foi aplaudida pelos fãs: “O melhor momento da festa foi a Aline cantando e dançando Ragatanga”. Além dela, Cara de Sapato e Amanda também dançaram juntos e quem acompanhava o “BBB 23″ levantou o alerta de que um novo casal seria formado.

