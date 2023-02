BBB 23: Bruna Griphao ataca brother durante a festa: “Ele mente”

As festas do “BBB 23″ não são feitas apenas de momentos de alegria e dança. Para muitos jogadores do reality show o momento também serve para fortalecer alianças e comentar sobre assuntos diversos e Bruna Griphao usa muito bem isso.

Durante a festa desta quarta-feira (15), que celebrou a liderança de Gustavo, a atriz conversou com Amanda e Cara de Sapato sobre as atitudes de Cristian dentro da casa e chegou a conclusão de que ele mente.

“Você tem que pensar que, embora a gente sinta um pouco de verdade nele, existem fatos. Fatos de que ele mentiu na cara dura” , afirmou a famosa, depois de ouvir a amiga falar que ainda sente verdade no brother.

Durante a festa do “BBB 23″, Bruna Griphao continuou falando sobre a relação de Cristian e Paula, a quarta eliminada do reality show: “E eu nem sei se essa era a intenção dele verdadeiramente, mas ele deixou claro que a intenção dele, pelo menos, com a Paulinha, era uma intenção nojenta”, começou a sister.

LEIA TAMBÉM: Paula vai ao “Mais Você” para falar sobre Juliette Freire: “Estava com raiva”

Em seguida, ela relatou para Cara de Sapato e Amanda que ficou na dúvida sobre o envolvimento dos dois: “Não sei se ele queria aproveitar do afeto dela para conseguir o que ele queria. Não dá pra entender se ele queria conquistar a gente para protegê-lo em algum momento”, avaliou.

Mais festa no fim de semana

Dilsinho será o próximo artista no palco do “BBB 23″. No sábado (18), o cantor entra na casa e garante a festa com os hits de sua carreira, que está prestes a completar dez anos.

Será a primeira vez que o músico faz um show presencial no confinamento: “Já participei virtualmente de uma festa e foi incrível. É muito gratificante poder levar meu trabalho e um pouquinho do Dilsinho”, descreve o artista.

Segundo ele, o repertório é para colocar todo mundo para dançar: “Vai ser um show ‘Diferentão’, assim como a nova fase da minha carreira. Vou levar muita alegria para os participantes e espero que eles consigam sentir todo esse amor e que cantem junto comigo. Tenho certeza de que todo mundo vai curtir e aproveitar bastante”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Marília não fica calada e celebra saída de Paula do reality: “Não deu”