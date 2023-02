Apesar das críticas, atriz defende que ‘Homem-Formiga 3′ é “diferente dos outros filmes da Marvel”

O filme “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” estreou nesta quinta-feira (16), mas já chega ao público cercado de críticas e comentários negativos, inclusive de fãs dos filmes da Marvel.

Na contramão da opinião pública, porém, se destaca o parecer da atriz Michelle Pfeiffer, que interpreta a personagem Janet Van Dyne no novo longa de Peyton Reed.

“É diferente. É meio óbvio, todo mundo sabe que esse filme é diferente de todos os outros títulos da Marvel”, defendeu a atriz, em entrevista ao portal Exame.

Com a fala, a atriz se referia ao fato de que os filmes do pequenino herói são repletos de efeitos visuais, o que torna o trabalho de atuar um pouco mais complexo.

“Eu honestamente aprendi muito com Michael [Douglas], Paul [Rudd] e Evangeline [Lily]. Eu sinto que eles realmente entendem esse tom do filme, especialmente em ‘Homem-Formiga’”, afirmou.

Contudo, mesmo assim, acredita que não seja tão complicado de manter o nível da atuação. “Atuar é atuar. É o mesmo tipo de preparação, de verdade, que eu faria para qualquer outro filme”, reforçou.

“Você passa bem mais tempo imaginando e usando sua imaginação e, comparando, se você está trabalhando em um filme mais convencional, você fica mais presente com o que tem lá”, explicou Michelle.

Polêmicas

O novo filme de “Homem-Formiga” não tem agradado ao público. Os críticos de cinema que assistiram ao longa antecipadamente já prenunciavam o desgaste na quarta-feira (15).

“Novo ‘Homem-Formiga e a Vespa’ erra em tudo e faz Marvel perder fôlego”, manchetou o jornal Folha de S. Paulo. Com as primeiras críticas lançadas, o filme chegou a ficar com apenas 50% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

Pelas redes sociais, fãs também manifestaram seu descontentamento com o novo longa.

“Acabei de assistir ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ e o filme é tipo uma pitaia.. Aquela fruta colorida, que visualmente tinha tudo pra ser apetitosa, mas é totalmente decepcionante”, escreveu um influenciador digital.

