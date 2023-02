‘Você’: personagem favorito dos fãs retorna no novo trailer da 2ª parte da temporada 4

Joe Goldberg pode ter encontrado o “assassino que come os ricos”, mas isso não significa que seu último dilema esteja chegando ao fim tão cedo.

Na parte 1 da dramática quarta temporada de Você, Joe Goldberg (Penn Badgley) se viu no meio de um mistério. Acontece que fingir sua própria morte e recomeçar como professor universitário em Londres não apenas apaga todos os seus problemas!

Oi, Joe. 👋👀



A parte 2 da 4ª temporada de Você chega dia 9 de março. pic.twitter.com/edqDyORFRx — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 15, 2023

Enquanto o assassino que come os ricos matava vários dos novos “amigos” de Joe, Joe lutava para descobrir a identidade do assassino. Pela primeira vez, o perseguidor estava sendo perseguido. O assassino mandava mensagens de texto regularmente para Joe, ameaçando revelar seu passado se Joe não cumprisse suas ordens, até que finalmente, foi revelado que o assassino era o autor (e político) de sucesso Rhys (Ed Speleers).

Cite uma mulher que já teria dado ao Joe o que ele merece. pic.twitter.com/c7DO0wN3sF — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 14, 2023

Agora, a Netflix lançou o primeiro trailer cheio de ação para a segunda parte da temporada, que mostra Joe e Rhys passando muito mais tempo juntos. Como Rhys diz a ele no trailer: “Quero um amigo. Alguém que compartilhe meus interesses, alguém a quem posso finalmente contar todos os meus segredos. Eu me importo com você, Joe”. Mas, como sempre faz, Joe luta contra a ideia de que ele é parecido com Rhys (companheiro assassino). Como ele diz no trailer, “não sou um psicopata de sangue frio”.

Mas outra pessoa aparece no trailer que certamente trará algum drama para Joe é sua ex, Love (Victoria Pedretti)! O trailer mostra a ex-mulher de Joe (que ele matou no final da 3ª temporada) sentada calmamente, lendo um livro no que parece ser a jaula. Se é real, um sonho ou algo totalmente diferente ainda está para ser visto, mas temos certeza de que Love, que também é mãe do filho de Joe, terá muito a dizer.

A parte 2 da quarta temporada de Você chega à Netflix em 9 de março.