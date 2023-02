Paula vai ao “Mais Você” para falar sobre Juliette Freire: “Estava com raiva”

Paula fala sobre Juliette no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Juliette Freire virou o assunto do “Café da Manhã com o Eliminado do BBB 23″, que recebeu Paula, a última participante que deixou o reality show. O tema foi levado por Ana Maria Braga, que não perdeu tempo.

Ao conversar com a eliminada, a apresentadora abriu o jogo sobre os últimos acontecimentos fora da casa, como a repercussão de uma fala sobre a campeã do “BBB 21″, onde ela comparou a famosa com Marília, em um Jogo da Discórdia.

Paula ainda explicou a polêmica: “A questão da Ju, inclusive eu sou uma dessas 32,5 milhões de seguidores, [da Juliette no Instagram], em questão da Ju foi muito… porque eu acho que a Juliette só tem uma”, disse ela ao comentar a polêmica.

Ao vivo, Ana Maria Braga deixou a entender que dos 72% dos votos que Paula recebeu para deixar o “BBB 23″ uma parcela veio dos fãs de Juliette e a sister explicou: “Não foi para diminuir a Juliette, mas sim, para colocar a Marília no lugar dela”, destacou Paula, afirmando que uma celebridade como a campeã do “BBB 21″ não surge sempre.

LEIA TAMBÉM: Apresentador do ‘Encontro’ aceita nova oportunidade na Globo

“Se ela queria ser a Juliettona, a maquiadora, isso não iria rolar. Então a forma como eu me expressei deu a entender como se fosse falando mal da Ju”, contou Paula.

BBB 23: Paula é eliminada do reality com 72,5% dos votos em paredão quádruplo (Reprodução/TV Globo)

Por fim, a quarta eliminada do “BBB 23″ frisou que segue acompanhando as redes sociais da paraibana: “Eu admiro a Juliette demais, inclusive tem vídeo meu puxando torcida, eu fui uma das torcedoras daquelas pessoas que votaram para fazer parte daquelas 90% que faz a Juliette ser a ganhadora do ‘BBB 21′”.

Durante o programa, Paula confessou que foi mal entendida pelos fãs de Juliette, mesmo com Ana Maria levando ao ar posts deles: “Eu estava com muita raiva naquele momento. Bora aceitar e seguir em frente”, finalizou.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Marília não fica calada e celebra saída de Paula do reality: “Não deu”