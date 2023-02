‘Pânico 6’: Demi Lovato reage a possível colaboração com o filme terror

Ao longo da semana passada, surgiram alguns rumores sobre a possível colaboração de Demi Lovato com o sexto volume da franquia de ‘Pânico’. Supostamente, a cantora gravaria uma trilha sonora para o filme slasher, chamada ‘Still Alive’.

Uma página de fãs da cantora realizou uma publicação no Twitter reagindo à sua possível colaboração na sequência de ‘Pânico’. Nesta segunda-feira (13), a artista respondeu nos comentários com emojis de olhos suspeitos, deixando o rumor ainda mais sugestivo.

“Demi Lovato lançará ‘Still Alive’ como single principal da trilha do filme ‘Pânico 6′”, diz o tweet.

👀👀 — Demi Lovato (@ddlovato) February 13, 2023

A próxima sequência da franquia promete ser ainda mais violenta, em comparação aos filmes anteriores. Além disso, o diretor afirmou que ‘Pânico 6′ também contará com inovações na trama.

Leia mais:

Sexto volume da franquia e suas inovações

Diferente de muitas produções “mais do mesmo”, a franquia de ‘Pânico’ conseguiu transformar uma primícia básica em uma metalinguagem de genialidade.

Com a produção mais viva do que nunca, a trama poderá continuar quebrando padrões e inovar ainda mais. O casamento do elenco antigo com o novo pode ser uma ideia completamente interessante de para cruzar a nova fase da saga de terror slasher.

‘Pânico 6′ chega aos cinemas brasileiros dia 9 de março de 2023 e pode ser o filme mais revolucionário da franquia. Em entrevistas com as atrizes do elenco que interpretam Sam e Tara – Melissa Barrera e Jenna Ortega, respectivamente – o sexto filme será o mais sangrento e gore em relação a todos os anteriores.

Além dos arcos de assassinatos, pela primeira vez, o filme deixará a fictícia cidade de Woodsboro e terá a trama desenvolvida na caótica Nova York. Além de tais mudanças, o filme será o primeiro da franquia a ser lançado em 3D nos cinemas, como aponta a One Take News.

Assista ao trailer: