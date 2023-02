Loucura a dois: confira a foto de Lady Gaga ao lado de Joaquin Phoenix em Coringa 2

A loira cinematográfica mais icônica da DC disse uma vez: “Um beijo pode ser mais mortal se você quiser.” E parece que outra megera lilás, Lady Gaga, está com vontade beijar e matar.

Tanto Gaga quanto o diretor Todd Phillips compartilharam uma imagem de Coringa: Folie à Deux, a próxima sequência musical do filme de 2019. Na imagem, Gaga está no personagem olhando loucamente para Joaquin Phoenix, seus lábios manchados por sua maquiagem borrada de palhaço. Phillips legendou seu post: “Feliz Dia dos Namorados”.

Phoenix ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação como Arthur Fleck, o homem que se tornaria conhecido e temido como o Coringa. Embora o filme de Phillips tivesse laços fracos com a tradição do Batman, ainda era ambientado em Gotham City e fazia referência à família Wayne. No entanto, a Warner Bros. ainda não confirmou Gaga como a namorada do Coringa, Arlequina.

Se Lady Gaga assumir o papel de Arlequina, a visão de Gaga sobre a personagem provavelmente existiria em um universo diferente daquele retratado por Margot Robbie no atualmente em construção/destruição DC Cinematic Universe.

A notícia da atriz da Casa de Gucci sendo escalada para o filme foi divulgada no verão passado, mas não se sabe muito mais sobre a sequência. Folie à Deux, que significa “loucura a dois” e se refere a um estado de psicose compartilhado por dois indivíduos, e promete ser um musical ambientado na prisão de supervilões Arkham Asylum. Catherine Keener também se juntou à diversão do musical de Coringa em um papel não revelado, junto com Brendan Gleeson e Zazie Beetz, que retorna do filme de 2019.

Por aqui, seguimos na expectativas de mais fotos reveladas da sequência e um possível trailer, quem sabe.

Coringa: Folie à Deux está programado para ser lançado em 4 de outubro de 2024.