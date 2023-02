Ex de Jojo Todynho envolve mãe da famosa em briga; declaração surpreende

Um novo capítulo na briga entre Jojo Todynho e Lucas Souza começa. Recentemente, o militar segue colocando combustível na guerra que começou nas redes sociais e, agora, envolveu a mãe da cantora.

Depois que Jojo conseguiu, em dezembro, uma medida protetiva contra o ex-marido, Lucas Souza entrou em contato com a mãe biológica da contratada do Multishow e desabafou. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o influenciador mandou um áudio e admitiu que a briga aconteceu e que xingou a famosa: “Aí ela foi na delegacia dar queixa e pediu uma medida protetiva contra mim”, relatou.

Dona Ione, mãe de Jojo Todynho, teria respondido que era melhor Lucas “deixar ela para lá” e entregou um mal-estar com a filha: “Ela falou tantas coisas de mim que eu tive que engolir e eu deixei para lá. Deixa ela para lá”, aconselhou.

Lucas Souza afirma que Jojo Todynho apresentou provas falsas para conseguir medida protetiva (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Na conversa, ela teria chamado a filha de ordinária e cravado que Jojo foi guiada pelo inferno. A funkeira também foi chamada de tola, mal orientada e mal assessorada e a rainha da cocada preta.

Em diálogo de cunho religioso ao extremo, Ione disse que a questão era maior que uma simples discussão de casal, mas sim uma guerra espiritual. A mulher apostou no Diabo usando Jojo contra Lucas.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: MC Guimê define trajetória ao lado de Bruna e Ricardo; confira a conversa

Vale lembrar que Lucas Souza afirmou que a famosa apresentou provas falsas à polícia para dizer que ele havia lhe ameaçado no final de 2022 e, por isso, a medida protetiva teria sido revertida.

Jojo Todynho e Lucas Souza seguem brigando na web (Reprodução/Instagram)

“Meu advogado entrou com o pedido, mas a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano. Agora em janeiro, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente”, contou o influenciador digital ao podcast “Não É Nada Pessoal”, no YouTube.

Na entrevista, o ex-militar disse que Jojo Todynho editou uma conversa entre eles para conseguir entrar com o recurso, mas ao recuperar a conversa original ele conseguiu levar às autoridades: “Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair porque não tinha provas o suficiente, e que nenhum momento eu a ameacei”, revelou Lucas.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fred analisa saída de Paula e diz que torcia pela biomédica