Erika Januza conta quais simpatias faz para entrar no Sambódromo

Carnaval é um momento de muita diversão, mas também de muita religiosidade. E com a rainha de bateria da Unidos do Viradouro, uma das escolas de samba de elite do Carnaval do Rio, não é diferente: para entrar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a atriz Erika Januza faz todo um trabalho de simpatias.

Esse é o segundo dela comandando a harmonia da agremiação carioca. No ano passado, ela disse que era comum ter seus acessórios e roupas danificadas, então começou a ter sempre itens extras, para evitar perda de tempo. Ao mesmo tempo, também tratou de pedir uma ajuda sobrenatural, acreditando se tratar de possíveis energias negativas.

“Por causa desses episódios, comecei a levar água benta na mala. Além disso, rezo, tampo o umbigo, me benzo, levo uma medalhinha de Nossa Senhora de Schoenstatt na sandália”, contou ela, em entrevista ao portal G1.

A atriz não escondeu que Carnaval é um movimento mais recente em sua vida. “Amo carnaval, mesmo sem ter tido qualquer contato com ele quando criança. Lembro de ficar louca com vinheta, com a Globeleza. Quando tive oportunidade de vir para o Rio, foi inevitável não ir atrás de uma escola de samba”, relembrou.

Seu primeiro trabalho atuando foi na minissérie “Subúrbia”, de 2012, onde interpretou uma mineira que parte em direção ao Rio de Janeiro - história bem parecida com a sua.

Mas a semelhança não para por aí: a personagem foi coroada rainha de bateria e hoje em dia a própria atriz também reina na Unidos do Viradouro. E para ela, vale muito a pena desfilar pela escola.

“Eu posso estar cansada, mas quando chego na Viradouro, fico tão feliz. É o meu momento de liberar o estresse. Se depender de mim, do meu trabalho, da minha saúde e se a escola me permitir, fico mais um ano, mais dois, para sempre (risos)”, declarou.

