De loba à sereia: o significado por trás da nova imagem de Shakira e mais detalhes ocultos

Shakira não para e está prestes a lançar uma nova música, a segunda de 2023. A previsão é de que seja um sucesso como o anterior.

Desta vez, a cantora vai estrear a música Copa Vacía com Manuel Turizo, que também é colombiano, e a capa do single e um trecho já vazaram. “Estou com sede de você há algum tempo, não sei por quê. Fico querendo mais, querendo beber do copo vazio”, diz parte da letra.

Na imagem que circula nas redes, Shakira aparece transformada em uma linda sereia, com um visual impressionante que comprova que aos 46 anos, ela está em sua melhor fase.

Veja abaixo os detalhes ocultos na imagem de Shakira vestida de sereia

Shakira é uma sereia

Shakira sempre disse que é uma loba, inclusive lembrando disso em seu mais recente sucesso com Bizarrap. Agora, a colombiana se tornou uma sereia, e tem muita gente se perguntando o porquê.

As sereias representam a feminilidade, a atração sexual, que com seu canto fazem os homens se apaixonarem. Então, Shakira deixa claro que se tornou uma sereia, e que ainda pode encantam muitos com sua voz.

Shakira amarrada

Na imagem, Shakira aparece como uma linda sereia, mas amarrada, e muitos interpretaram isso como ela se sentia em seu relacionamento com Piqué, “presa”, mas finalmente se libertou.

Por isso, espera-se que nesta música também haja indiretas para o seu ex, que contem mais sobre seu antigo relacionamento e sua separação.

Cabelo rosa

Te queda bien el cabello rosado Shakira https://t.co/Z1lqEktFCN — Sonia ♥ (@SoniaInk) November 18, 2016

Shakira volta ao cabelo rosa, cor que usou no vídeo com Maluma, Chantagem. Na época, foi especulado que Piqué teria ciúmes da cantora, e que não havia gostado que a colombiana gravasse essa música com Maluma. Por isso, ao voltar ao tom rosa de 2016, seria como se ela mostrasse para o ex-jogador que ela pode ser quem ela quiser.

A data de lançamento da nova música de Shakira ainda é desconhecida, mas espera-se que seja muito em breve, e os fãs mal podem esperar para ouvi-la.