BBB 23: Paula é eliminada do reality com 72,5% dos votos em paredão quádruplo (Reprodução/TV Globo)

No quarto paredão do Big Brother Brasil 2023, a disputa foi quádrupla e contou com a eliminação de Paula, nesta terça-feira (13). Após o habitual discurso do apresentador, Tadeu Schimdt anunciou a saída da sister, que somou 72,5% dos votos do público.

Esta semana foi a primeira com paredão quádruplo do BBB 23. Dentre os brothers na berlinda estavam MC Guimê, Bruno Gaga, Paula e Amanda.

Após Gustavo atender ao big fone na semana passada, foi diretamente ao paredão e levou consigo Bruno Gaga. Ao ganhar a Prova do Líder, o Cowboy automaticamente saiu da berlinda e, já em posição de liderança, indicou MC Guimê à berlinda.

Abaixo você confere a porcentagem de cada emparedado desta semana:

Amanda: 1,75%

Bruno Gaga: 23,88%

MC Guimê: 2,07%

Paula: 72,5%

Entenda a formação restante do paredão

Paula foi a terceira emparedada, após Key receber o Poder Curinga da semana e colocá-la diretamente na berlinda. Na votação da casa, Fred Nicácio contou 11 indicações e Amanda cinco. Os dois mais votados tiveram que disputar a prova de bate-volta juntamente com Bruno Gaga.

Fred Nicácio, Amanda e Bruno fizeram uma prova de sorte, na qual deveriam pegar números dentro de uma lata e atravessar portas. Quem atravessasse os três níveis primeiros, se livraria prontamente do paredão.

Durante a disputa, Fred acabou levando a melhor. Embora o mais votado pela casa, acabou se livrando do paredão e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Com a eliminação de hoje, os participantes afunilam cada vez mais o número de concorrentes e se aproximam do prêmio milionário.

Antes de Paula, Tina foi a terceira eliminada do reality na semana anterior, com 54,12% dos votos. A sister disputou a permanência ao lado de Gabriel ‘Mosca’ e Cezar Black.