BBB 23: MC Guimê define trajetória ao lado de Bruna e Ricardo; confira a conversa

No BBB 23, MC Guimê fala sobre relação de Gustavo e Cristian (No BBB 23, MC Guimê fala sobre relação de Gustavo e Cristian)

A saída de Paula do “BBB 23″ movimentou todos os confinados que seguem no reality show da TV Globo. Mas, durante a madrugada, MC Guimê, que era um dos emparedados, mandou o seu ponto de vista para Ricardo e Bruna Griphao.

Durante uma conversa com os aliados, o artista comentou que não joga mais com Cara de Sapato, já que acredita que o famoso tem uma questão individual com ele, em relação ao andamento do reality. Vale destacar que ambos fizeram parte do mesmo grupo durante um período.

“Desde o início ele testa o meu jogo, nesse sentido das dúvidas dele. Então, não vai dar pra jogar. Mas ele tem cem por cento de certeza do jogo do Caubói [Gustavo], que é o cara que me indicou pro Paredão”, comentou o MC.

Bruna Griphao não concordou com MC Guimê e rebateu o comentário do aliado no “BBB 23″. Segundo ela, o lutador de MMA confrontou Gustavo sobre a relação do fazendeiro com Cristian, após a exposição do suposto jogo duplo do brother.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Paula é eliminada do reality com 72,5% dos votos em paredão quádruplo

Quem também entrou na conversa foi Ricardo. Durante a madrugada, após a eliminação de Paula do “BBB 23″, ele argumentou que Gustavo foi conivente com as atitudes de Cristian, e o papo se voltou para a relação do grupo Fundo do Mar com o empresário.

BBB 23: Paula é eliminada do reality com 72,5% dos votos em paredão quádruplo (Reprodução/TV Globo)

Mas, MC Guimê, que vive um confronto com Gustavo e Cara de Sapato desde a primeira semana de confinamento, encerrou a conversa afirmando que o grupo pode se aproximar de Cristian de novo, seja por estratégia ou por afinidade.

“E se daqui a cinco dias, uma semana, ele [Cristian] consegue provar pro Caubói que nunca mentiu pra ele, e eles voltam a ser aliados? Não é impossível. Deixa o tempo agora com eles, e que as máscaras caiam. Não só deles, mas de outras pessoas também”, completou o funkeiro.

LEIA TAMBÉM: Marcos Mion aposta em tênis de luxo cravejado com cristais de R$ 28 mil para evento da NBA