BBB 23: Fred analisa saída de Paula e diz que torcia pela biomédica

Paula foi eliminada do “BBB 23″ com 72,5% dos votos populares e sua saída mexeu com Fred e Larissa, que analisaram a saída da biomédica do reality show, nesta terça-feira (14).

“Jamais torceria para Paulinha sair, eu gostava dela, mas fiquei feliz entre aspas por dois motivos. É muito aqui se faz, aqui se paga nesse jogo, entendeu? Foram as escolhas dela que tiraram ela”, começou o influenciador digital.

Deitado na cama, ele ainda completou: “A não ser que tenha uma outra coisa por trás que a gente não tenha visto. Mas acho que ficou nítido”, disse o famoso.

Em seguida, Fred diz que o outro motivo foi sobre a dúvida que tinha sobre MC Guimê: “E outra é do Guimê, porque tive uma série de receios com relação a ele, que foram genuínos, através das movimentações e muito por conta da influência que tinha sobre o Gabriel”, afirma ele.

Fred continuou sua análise: “Mas só de deixaram ele no jogo eu acho que já responde muita coisa, entendeu?”, destaca. “Mas o Paredão é sobre quem sai e não quem fica”, diz Larissa.

Paula foi eliminada do “BBB 23″

No quarto paredão do “Big Brother Brasil 23″, a disputa foi quádrupla e contou com a eliminação de Paula, nesta terça-feira (13). Após o habitual discurso do apresentador, Tadeu Schmidt anunciou a saída da sister, que somou 72,5% dos votos do público.

BBB 23: Paula é eliminada do reality com 72,5% dos votos em paredão quádruplo (Reprodução/TV Globo)

Esta semana foi a primeira com paredão quádruplo do BBB 23. Dentre os brothers na berlinda estavam MC Guimê, Bruno Gaga, Paula e Amanda.

Após Gustavo atender ao big fone na semana passada, foi diretamente ao paredão e levou consigo Bruno Gaga. Ao ganhar a Prova do Líder, o Cowboy automaticamente saiu da berlinda e, já em posição de liderança, indicou MC Guimê à berlinda.

