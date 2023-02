BBB 23: Domitilla vira dúvida para Fred Nicácio; médico avalia aliança

Na madrugada do BBB 23, Fred Nicácio fala de Domitila Barros dentro do jogo (Reprodução/Globo)

Na madrugada, depois do Paredão que eliminou Paula, Fred Nicácio chamou Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila para conversar sobre suas alianças dentro do reality show da TV Globo. Na área externa, o médico levantou dúvidas sobre Domitilla.

Na conversa, Fred Nicácio afirmou ao grupo que tem uma troca grande com Domitila em questões pessoais, mas questionou suas relações de jogo: “Em questão de jogo, eu não sei até onde eu consigo caminhar com a Domi”.

Depois, o médico garantiu que segue firme com Sarah, Gabriel e Marvvila: “A Domi tá buscando, por exemplo, interações com pessoas que querem botar você no Paredão. Estranho isso, logo com o Guimê?”, questionou ele, que acredita que a participante do “BBB 23″ omite informações ao contar das interações com o funkeiro e outros adversários no jogo.

Fred Nicácio - Big Brother Brasil 23 (Reprodução: Globo)

LEIA TAMBÉM: Ex de Jojo Todynho envolve mãe da famosa em briga; declaração surpreende

Sarah Aline também comentou com os brothers da conversa que teve com Domitila Barros, em que a ativista social pediu perdão por aliança com MC Guimê. Segundo a psicóloga, Domitila confirmou ter mencionado para o cantor que Sarah votaria nele, mas afirma que ainda vai tentar construir uma relação com a sister.

Guimê avalia estratégia após Paredão

A saída de Paula do “BBB 23″ movimentou todos os confinados que seguem no reality show da TV Globo. Mas, durante a madrugada, MC Guimê, que era um dos emparedados, mandou o seu ponto de vista para Ricardo e Bruna Griphao.

No BBB 23, MC Guimê fala sobre relação de Gustavo e Cristian (No BBB 23, MC Guimê fala sobre relação de Gustavo e Cristian)

Durante uma conversa com os aliados, o artista comentou que não joga mais com Cara de Sapato, já que acredita que o famoso tem uma questão individual com ele, em relação ao andamento do reality. Vale destacar que ambos fizeram parte do mesmo grupo durante um período.

Bruna Griphao não concordou com MC Guimê e rebateu o comentário do aliado no “BBB 23″. Segundo ela, o lutador de MMA confrontou Gustavo sobre a relação do fazendeiro com Cristian, após a exposição do suposto jogo duplo do brother.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fred analisa saída de Paula e diz que torcia pela biomédica