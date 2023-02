Apresentador do ‘Encontro’ aceita nova oportunidade na Globo

Manoel Soares, apresentador do “Encontro”, ganhou um novo espaço na TV. O famoso vai participar do “Papo de Segunda”, produção exibida pelo GNT, canal fechado do grupo Globo.

“É um momento muito especial, porque todos que sentaram naquela cadeira são pessoas que eu admiro e a quem, inclusive, estou pedindo dicas. Ligo para o Porchat: ‘E aí, como é esse caminho?’”, comentou ele, ao conversar com a revista Veja.

O novo posto de Manoel também é um alívio para os fãs do apresentador do “Encontro”, que criticam a postura de Patrícia Poeta diariamente: “O Papo de Segunda é uma janela onde dialogamos com uma parte do coração brasileiro, que muitas vezes acaba conversando sozinho, com os livros”.

Mesmo com o novo programa, Manoel Soares seguirá no “Encontro”, que é exibido todos os dias na TV Globo. Segundo ele, as duas propostas se conectam: “Para mim é importante fazer os dois, porque gosto de TV aberta, falar com as pessoas do horário da manhã”.

Questionado sobre sobre as polêmicas com a Patrícia Poeta, o jornalista confirma que a relação entre os dois é ótima: “Conheço ela, conheço o filho dela e ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Fico extremamente grato com o carinho das pessoas, mas sempre digo que o carinho que elas têm por mim não lhes dá o direito de ser hostil com ninguém”.

Haters não sossegam

Patrícia Poeta começou o “Encontro” desta terça-feira (14) mostrando o vídeo de uma família que teve o quarto invadido por diversas cobras, que estavam no teto do cômodo. Mas, a história desagradou quem acompanhou o matinal.

Aproveitando que o tema estava na nuvem de palavras do telão, um telespectador brincou que o programa da TV Globo poderia mudar o seu nome: “Três pautas do ‘Encontro’ vindo da internet, já pode virar ‘Encontro com a Internet’”, escreveu ele.

Uma outra pessoa também brincou com a situação e disse que as cobras foram descobertas por causa de alguns desaparecimentos: “Aí você descobre porque o gato sumiu, depois o cachorro, e por último o coelho. As cobras comeram”.

