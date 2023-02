Após susto em assalto, Mel Maia recupera bens e declara: “somos abençoados”

A atriz Mel Maia passou por um susto na última terça-feira (14): durante a madrugada, foi assaltada no Rio de Janeiro. Os criminosos levaram documentos, celulares e um carro, que ela tinha acabado de dar de presente para seu pai. No momento do roubo, ela estava acompanhada dos pais e do namorado, o cantor MC Daniel.

Contudo, a história teve um final diferente da maioria das pessoas. Isso porque Mel conseguiu reverter a situação ao fazer um apelo nas redes sociais e recuperou seus bens.

“Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada. A gente conseguiu recuperar o carro, estamos aqui dentro do carro do meu pai. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar os telefones também. Recuperamos hoje pela manhã”, contou ela através de sua conta Instagram.

Ela agradeceu aos fãs, que a apoiaram neste momento. “Para as pessoas que realmente se comoveram, perguntaram se eu queria ajuda, que espalharam para os sites de fofoca para ver se chegava na pessoa que roubou, muito obrigada, mesmo”, disse Mel.

O apelo

Horas antes de recuperar, Mel Maia tinha feito um apelo pelos stories do Instagram. “Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor!”, pediu a atriz.

“Só para avisar uma coisa, também: A gente já falou com todas as pessoas possíveis do Rio de Janeiro, todas as autoridades. A gente está correndo muito atrás. Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não tem noção”, relatou.

